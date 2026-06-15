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SHO【Traveler】が「【衝撃】税金40億円はどこへ…瀬戸大橋バブルが生んだ巨大廃墟の末路がヤバすぎた」を公開した。動画では、瀬戸大橋開通というバブル期の熱狂が生み出した巨大廃墟ホテルと、対照的に現在も営業を続ける遊園地の違いについて解説している。



動画の前半では、岡山県倉敷市にある「ホテル ラ・レインボー」の跡地を訪問する。高さ138メートルの展望タワーを備え、総工費50億円を投じて1992年に開業したものの、わずか10年足らずで閉鎖された。窓ガラスが割れ、草木に覆われた無残な姿を映し出し、SHOは「一度見たらもう一度来てくれるわけではない」と指摘する。景観の良さだけでは、巨大なホテルを維持する難しさを語った。



続いて、さらに深刻な事例として「王子アルカディアリゾートホテル」の廃墟を紹介する。ここは第三セクター方式で進められた巨大リゾート計画であり、総事業費70億円のうち40億円の公的資金が投入された。しかし、建物が完成したにもかかわらず、内装工事費の未払いにより一度も開業せず放置されている。40億円の投資に対して回収できたのはわずか600万円だったという事実に対し、公的資金が関わった巨大開発の無残な末路を浮き彫りにした。



一方で、瀬戸大橋開通前の1971年から営業を続ける遊園地「ブラジリアンパーク 鷲羽山ハイランド」は現在も健在である。SHOは、この遊園地がブラジルやサンバといった独特のテーマを打ち出し、「何度も来る理由を作りやすい」点を勝因に挙げた。時代に翻弄されたバブル遺産たちの明暗を分けた要因を、現地のリアルな映像とともに伝える内容となっている。