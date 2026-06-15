サッカー北中米Ｗ杯のＦＩＦＡランク１８位の日本代表は１４日（日本時間１５日）、１次リーグＦ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。現地に駆けつけた人気タレントが生観戦の様子をアップした。

１５日までにインスタグラムで「ワールドカップめちゃくちゃいいお席です！ありがたい」とゴール裏での自撮りをアップしたのは、お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ。「オレンジ多いですが、青頑張ります」と応援に意気込んだ。

モモコは１４日に「羽田で飛行機に乗る前にラウンジで腹ごしらえ ホンマにお寿司にぎってくれはる 最高 行ってきまーす」「＃羽田＃ＪＡＬ＃ラウンジ」と出発を報告。

さらに連続投稿で「前日スタジアムの横のウォールマートに行ったら、びっくりするぐらい日本人が居ました！ 『写真撮って』って言ってくれた方に、『いくらの飛行機で来た？いくらのホテル？いくらの席！？』と聞きまくったわ」と記し、「前日はダラスから北に行ったＴＯＣＡ Ｓｏｃｉａｌ Ｄａｌｌａｓで息子や知り合いとブラジルとモロッコの試合観ました」と早速試合を観戦したことを明かしていた。