Snow Man宮舘涼太、『anan』表紙でたくましい肩としなやかな二の腕で“舘様ボディ” メンバーから刺激を受ける意外な瞬間も明かされる

Snow Man宮舘涼太、『anan』表紙でたくましい肩としなやかな二の腕で“舘様ボディ” メンバーから刺激を受ける意外な瞬間も明かされる