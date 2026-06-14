イングランド代表は単なるスター軍団ではない。最大の収穫は“10番”ベリンガム。最後のリハーサルで手にした重要な手がかり【Ｗ杯】
雷雨が去ったオーランドの空の下で、イングランド代表はＷ杯へ向けた輪郭をはっきりと示した。
トーマス・トゥヘル監督に率いられたチームは、本大会の開幕を前に現地入りし、ニュージーランド、コスタリカとの強化試合を消化した。いずれも調整試合ではあるが、２試合の中身は大きく異なっていた。
タンパで行なわれたニュージーランド戦は、ほとんどテストマッチに近かった。前後半でメンバーを入れ替え、選手たちに出場時間を与える意味合いが強かった。１−０で勝利したとはいえ、プレーの強度は高くなく、トゥヘル監督も試合後に満足を示したわけではなかった。
しかし、オーランドでのコスタリカ戦は違った。激しい雷雨によりキックオフは１時間、遅れたが、試合が始まるとイングランドは序盤から主導権を握った。
結果は３−０。デクラン・ライス、アンソニー・ゴードン、オリー・ワトキンスが得点し、内容面でも相手を大きく上回った。
英紙タイムズはこの試合を「洗練され、余裕があり、自信に満ちた勝利」と表現し、Ｗ杯本番は親善試合とは別世界だとしながらも、イングランドが目ざす場所へ「かなり近づいた」と評した。
最大の収穫は、ジュード・ベリンガムだった。
ここ数か月、イングランドではトップ下を誰に任せるのかが議論になってきた。アストン・ビラのモーガン・ロジャーズはトゥヘル体制で評価を高め、レアル・マドリーのベリンガムを上回るのではないかとも見られていた。ベリンガム自身は肩やハムストリングの負傷に苦しみ、クラブでは浮き沈みのあるシーズンを送っていた。
だがコスタリカ戦で、ベリンガムは改めて自らの価値を示した。前半にはノニ・マドゥエケへ絶妙なスルーパスを通し、後半には密集する守備陣の間を縫うようなドリブルからエベレチ・エゼのシュートを引き出し、PK獲得につなげた。
英メディアの評価は高い。タイムズは、ベリンガムについて「パスができる。ドリブルができる。シュートが打てる。局面を変えられる。フィジカルで相手を圧倒できる。そしてチームのためにプレーできる」と記したうえで、ロジャーズも優れた選手だが、ベリンガムには「もう一段階上の何かがある」と期待感を示した。
重要なのは、個人技だけではない。トゥヘル監督はベリンガムに対し、単なるスターではなく、チームのために働く選手であることを求めてきた。
コスタリカ戦では、その姿勢も見えた。後半、PKを獲得した場面では、ハリー・ケインが交代していたため、キャプテンマークを巻いていたベリンガムがキッカーを務める可能性もあった。
しかしベンチからアンソニー・バリー助監督がゴードンを指名すると、ベリンガムはボールを譲った。ゴードンが力強く決めると、ベンチはその判断と振る舞いにも拍手を送った。
この試合でベリンガムが示したのは、自分が主役になる力だけではなかった。トゥヘル体制で必要な役割を理解し、周囲を活かしながら違いを作る力だった。
だからこそ、トップ下争いの流れは変わったように見える。クロアチアとの初戦で誰が10番の位置に入るのか。まだ正式な答えは出ていないが、この試合を見れば、ベリンガムを外す判断は難しくなったと言える。
もう一つ、イングランドの攻撃に新しい奥行きを与えているのがケインである。
32歳になった今も、ケインはイングランドの主将であり、絶対的な得点源だ。代表通算79得点という数字が、その存在価値を物語る。
しかし現在のケインは、単にゴール前で仕留めるストライカーではない。バイエルン・ミュンヘンで見せてきたように、中盤まで下がり、ゲームを作り、味方を走らせる役割も担っている。
トーマス・トゥヘル監督に率いられたチームは、本大会の開幕を前に現地入りし、ニュージーランド、コスタリカとの強化試合を消化した。いずれも調整試合ではあるが、２試合の中身は大きく異なっていた。
タンパで行なわれたニュージーランド戦は、ほとんどテストマッチに近かった。前後半でメンバーを入れ替え、選手たちに出場時間を与える意味合いが強かった。１−０で勝利したとはいえ、プレーの強度は高くなく、トゥヘル監督も試合後に満足を示したわけではなかった。
結果は３−０。デクラン・ライス、アンソニー・ゴードン、オリー・ワトキンスが得点し、内容面でも相手を大きく上回った。
英紙タイムズはこの試合を「洗練され、余裕があり、自信に満ちた勝利」と表現し、Ｗ杯本番は親善試合とは別世界だとしながらも、イングランドが目ざす場所へ「かなり近づいた」と評した。
最大の収穫は、ジュード・ベリンガムだった。
ここ数か月、イングランドではトップ下を誰に任せるのかが議論になってきた。アストン・ビラのモーガン・ロジャーズはトゥヘル体制で評価を高め、レアル・マドリーのベリンガムを上回るのではないかとも見られていた。ベリンガム自身は肩やハムストリングの負傷に苦しみ、クラブでは浮き沈みのあるシーズンを送っていた。
だがコスタリカ戦で、ベリンガムは改めて自らの価値を示した。前半にはノニ・マドゥエケへ絶妙なスルーパスを通し、後半には密集する守備陣の間を縫うようなドリブルからエベレチ・エゼのシュートを引き出し、PK獲得につなげた。
英メディアの評価は高い。タイムズは、ベリンガムについて「パスができる。ドリブルができる。シュートが打てる。局面を変えられる。フィジカルで相手を圧倒できる。そしてチームのためにプレーできる」と記したうえで、ロジャーズも優れた選手だが、ベリンガムには「もう一段階上の何かがある」と期待感を示した。
重要なのは、個人技だけではない。トゥヘル監督はベリンガムに対し、単なるスターではなく、チームのために働く選手であることを求めてきた。
コスタリカ戦では、その姿勢も見えた。後半、PKを獲得した場面では、ハリー・ケインが交代していたため、キャプテンマークを巻いていたベリンガムがキッカーを務める可能性もあった。
しかしベンチからアンソニー・バリー助監督がゴードンを指名すると、ベリンガムはボールを譲った。ゴードンが力強く決めると、ベンチはその判断と振る舞いにも拍手を送った。
この試合でベリンガムが示したのは、自分が主役になる力だけではなかった。トゥヘル体制で必要な役割を理解し、周囲を活かしながら違いを作る力だった。
だからこそ、トップ下争いの流れは変わったように見える。クロアチアとの初戦で誰が10番の位置に入るのか。まだ正式な答えは出ていないが、この試合を見れば、ベリンガムを外す判断は難しくなったと言える。
もう一つ、イングランドの攻撃に新しい奥行きを与えているのがケインである。
32歳になった今も、ケインはイングランドの主将であり、絶対的な得点源だ。代表通算79得点という数字が、その存在価値を物語る。
しかし現在のケインは、単にゴール前で仕留めるストライカーではない。バイエルン・ミュンヘンで見せてきたように、中盤まで下がり、ゲームを作り、味方を走らせる役割も担っている。