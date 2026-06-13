フリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が13日、インスタグラムを更新。第3子女児の出産を報告した。

「先日、3560gの女の子が無事に生まれてきてくれました 予定日を超過したので希望の自宅出産が叶うのかヤキモキしましたが、家族みんなの輪のまんなかで赤ちゃんを迎えることができました」と発表した。

続けて「早朝始まった陣痛でしたが、なかなか赤ちゃんが降りてこず、14:30頃誕生。生まれてみたら、へその緒が短くて時間がかかったようです。なるほど、だからか。赤ちゃん、よくがんばってくれてありがとう」と第3子に呼びかけた。

さらに「仕事前に姉も少しだけ様子を見に来てくれて、出産には間に合わなかったものの、仕事が終わるとまたすぐに駆けつけてくれました」と姉で女優の本仮屋ユイカ（38）についても記した。

リイナは「日常の延長にあるお産。わたしが思い描いていた自宅出産のリアルって、こんな感じなんだなあと感じた時間でもありました。たくさんの手に支えられて、みんなの輪のまんなかに娘は生まれてきてくれました。初めての自宅出産。予定日超過で赤ちゃんを待ち続けた時間も含めて、わたしにとって本当にかけがえのない体験になりました」と自宅出産の体験をつづった。