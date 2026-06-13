「一番くじ サッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」が発売

日本代表のグッズが当たる一番くじ「一番くじ サッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」が、6月13日に発売となった。

今回のくじでは、A賞に「サイン入りサマーケットinエンブレムクッション」、B賞に背面にロゴをあしらった「法被（最高の景色を2026）」が登場。さらに、目がキラキラした「きららいずマスコット」や「ちょこのっこフィギュア」、アクリルスタンドなど多彩なアイテムが用意された。

A賞やラストワン賞などの選出基準は、2025年10月14日に行われたキリンチャレンジカップ2025のブラジル代表戦における出場時間上位13人となっている。価格は1回790円（税込）で、ファミリーマートやローソン、一番くじ公式ショップなどで取り扱われる。オンライン販売は6月15日17時より開始される予定だ。

5月18日に景品ラインナップが公開され、ついに発売となった一番くじ。SNSでは「これ激熱じゃん！」「買いに行かねば」「A賞もラストワン賞も両方欲しい」「かなり厳しい戦いになりそうだ…」などの声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）