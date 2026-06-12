この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京・荻窪のスパイスカレー店「イエロースプーン」のYouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」が、「とうもろこしのスパイス炒め」の作り方を紹介する動画を公開しました。夏の味覚とうもろこしを、茹でずに焼くだけで手軽に楽しめるスパイシーな一品です。

まず、とうもろこしの下処理から始めます。皮を1枚だけ残し、ラップで包んで電子レンジ（600W）で4分加熱。このひと手間で、後の調理がぐっと楽になります。

加熱が終わったら、火傷に注意しながら皮とラップを取り除き、食べやすいように3等分にカット。さらに、それを縦に十字切りにしていきます。

フライパンに多めの米油をひき、カットしたとうもろこしを投入。動画では「実を焼き付けるようにするのがコツです」と説明されており、実の面にこんがりとした焼き色がつくまでじっくりと炒めるのがポイントです。

とうもろこしが香ばしく焼けてきたら、クミン、パプリカ、カルダモンの3種のパウダースパイスと塩を加えます。スパイスが全体にしっかりと馴染むように炒め合わせれば、食欲をそそる一品の完成です。

とうもろこしの自然な甘みと、スパイスの刺激的な香りが絶妙にマッチしたこのレシピ。おつまみにはもちろん、カレーの副菜としても活躍しそうです。旬のとうもろこしをいつもと違う味わいで楽しんでみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料（4人前）］
・とうもろこし：600g
・米油：60g
・塩：3g

＜パウダースパイス＞
・クミン：2g
・パプリカ：2g
・カルダモン：2g

［作り方］
1. とうもろこしは薄皮を1枚残し、ラップで包んで電子レンジ（600W）で4分加熱する。
2. 加熱後、皮とラップを外し、3等分に切ってから縦に十字切りにする。
3. フライパンに米油を熱し、とうもろこしの実の面を下にして、焼き色がつくまで焼く。
4. 焼き色がついたら、パウダースパイスと塩を加え、全体によく絡むように炒め合わせたら完成。

YouTubeの動画内容

00:04

レンジで簡単！とうもろこしの下処理
00:37

食べやすさアップ！とうもろこしのカット方法
00:46

美味しさの秘訣！実の面を香ばしく焼き上げる
01:00:00

スパイス投入！3種の香りで本格的な味わいに

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