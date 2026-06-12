コース全18品の肉尽くしに舌鼓！溶岩焼肉がうまい、黒毛和牛焼肉店「田町 銭場精肉店」
歓送迎会や懇親会の会場選びで重視したいのが、料理の満足度とお酒の充実度である。今回訪れたのは田町にある銭場精肉店。精肉店ならではの上質な肉料理が楽しめる人気店だ。今回は「飲み放題付き！！歓送迎会に最適な宴会コース 全18品 8,000円（税込）」を体験した。その名の通り、肉好きにはたまらない内容であり、宴会を盛り上げる要素が詰まったコースだった。
■肉専門店ならではの期待感が高まるスタート
店内は落ち着いた雰囲気でありながら活気にあふれ、歓送迎会や会社の宴会にも利用しやすい空間だ。個室を利用すれば、周囲を気にすることなく食事や会話を楽しめる。
コースは前菜からスタート。彩り豊かな料理が小皿で提供される。一品一品にしっかりとしたこだわりを感じる内容だ。
山ごぼうのキムチ、白菜キムチ、切り干し大根のキムチ
豆もやしのナムル、季節野菜のナムル、人参ナムル、大根ナムル
本日のサラダ
■主役はやはり肉料理！精肉店の本気を味わう
銭場精肉店の真骨頂は、やはり肉料理だ。
厳選された肉を使用した料理はどれも存在感があり、口に入れた瞬間に肉本来の旨味が広がる。赤身肉の力強い味わいと脂の甘みのバランスが絶妙であり、噛むほどに肉の魅力を実感できる。
肉の部位によって焼き場所を変えるなど、焼き加減にも細かな配慮が感じられ、肉質の良さを最大限に引き出している点も印象的だ。専門店ならではのクオリティを堪能できる。
■飲み放題との相性も抜群
本コースには飲み放題が含まれている。ビールやハイボール、サワー類をはじめ、さまざまなドリンクを楽しめるため、参加者それぞれの好みに対応できるのも魅力だ。料理と酒の相乗効果によって、宴会の満足度はさらに高まるだろう。
コースの締めの和風冷麺。締めにふさわしい一品だった。キンと冷やされた麺はコシがあり、つるりとした喉ごしが心地よい。焼肉や肉料理をたっぷり堪能した後でも重さを感じさせず、最後までおいしく食べ進めることができた。
全18品という数字以上に内容が充実しており、最後まで飽きることなく楽しめた。歓送迎会はもちろん、部署の懇親会や友人同士、家族などで利用した際にも高い満足度が期待できるコースだ。料理、お酒、雰囲気の三拍子が揃った内容なので、肉好きな人は一度、体験してみると良いだろう。
＜詳細情報＞
店名：田町 銭場精肉店
住所：〒108-0014 東京都港区芝５丁目３３−１１ 田町タワー 1階 1-C
電話：03-6722-0229
営業時間：
月・火・水・木・金・祝前日
11:30 - 14:30 L.O. 14:00
17:00 - 22:30 L.O. 22:00
土・日・祝日
11:30 - 14:30 L.O. 14:00
17:00 - 21:00 L.O. 20:30
定休日
不定休 お店にお問い合わせください。
URL：https://p748404.gorp.jp/
■田町 銭場精肉店
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＜詳細情報＞
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住所：〒108-0014 東京都港区芝５丁目３３−１１ 田町タワー 1階 1-C
電話：03-6722-0229
営業時間：
月・火・水・木・金・祝前日
11:30 - 14:30 L.O. 14:00
17:00 - 22:30 L.O. 22:00
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17:00 - 21:00 L.O. 20:30
定休日
不定休 お店にお問い合わせください。
URL：https://p748404.gorp.jp/
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