リクルートは、同社が運営するヘアサロン・リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービス「ホットペッパービューティー」で、ポイント還元キャンペーン「ビビビ祭 for リピート」を開催する。

期間内に来店したサロンへのリピート予約と来店で、最大30％の「ホットペッパービューティー限定ポイント」が進呈される。

特設サイトから事前エントリーのうえ、ホットペッパービューティーでネット予約・来店し、その後同じサロンへリピート予約・来店すると、最大30％還元の対象となる。

各対象期間は、事前エントリー期間が6月12日～9月4日、事前来店期間が6月12日～8月21日、リピート予約期間が8月31日～9月4日、リピート来店期間が9月5日～30日。

先着100万予約限定で、進呈上限は2万ポイント。ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ1回、合計で最大2回の利用（リピート予約＆リピート来店）がキャンペーン対象。

進呈されるポイントの内訳は、ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ上限1万ポイントとなる。ポイントの加算予定日は10月19日ごろ。

なお、事前来店用のネット予約はアプリとWebの両方が対象で、リピート来店用の予約はアプリ限定。事前来店用の予約は受付日が6月12日以前でも対象となり、事前エントリーと事前来店の順番は問われない。

また、美容クリニックは対象外。加えて、事前来店用とリピート来店用の予約は同一区分で行う必要がある。