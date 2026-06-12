【figma クルカイ】 受注期間：6月12日～7月22日 2027年4月 発売予定 価格：13,800円

マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma クルカイ」を2027年4月に発売する。受注期間は7月22日まで。価格は13,800円。

本製品は、ゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より、優雅で冷静、絶対的な自信を持つエリート人形「クルカイ」を、アクションフィギュアシリーズ「figma」で商品化したもの。

表情パーツに「笑顔」「にらみ顔」「照れ顔」の3種類が付属しており、オプションパーツには「アサルトライフル（416）」「警棒」などが用意されている。

背中の斧や、腿のハンドガンは着脱可能で、帽子やアサルトライフルのマガジンの着脱もできるほか、表情パーツはすべて眼球可動仕様となっている。

またグッドスマイルカンパニー公式ショップで購入すると、限定特典として「figma台座」が付属する。

「figma クルカイ」

グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定特典「figma台座」

仕様：塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：全高 約156mm

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※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。