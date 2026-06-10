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YouTubeチャンネルで人気のドローンYouTuber・ASAKICHIさんが、「【ドローンレースの世界、全て見せます!!】NAKAドローンレース2025完全レポート!!【徳島県那賀町】」と題した動画を公開。



徳島県那賀町で開催されたNAKAドローンレース2025に招待選手として参加した模様を、現地レポートで余すところなく伝えた。



動画冒頭、ASAKICHIさんは「おー、広っ！広い！めちゃくちゃ広いでーす」と那賀町の宿の広さに感動しつつ、恒例のお茶とお茶菓子タイムを楽しむ様子から1日がスタート。

羽田空港から徳島に着き、「徳島ラーメンすごい久々に食べたんですけど、味が濃くて、で、牛肉が入ってるんですよ」と現地グルメもレポートした。



レース会場であるNAKA町体育館では、「NAKA町って一番ドローンが飛ぶ街にしたい」と地元自治体の熱い想いも紹介。

「日本一ドローンが飛ぶ街を目指すということで、いろんなドローン飛ばせる場所があります」と町ぐるみのドローン推進についても触れた。



レースは練習走行から白熱。

「このメンバーで飛ばすのめっちゃ嫌なんですけど、私一人レベルが違いすぎる(笑)。でも楽しみます！」と語りつつ、自身もレース本番でクラッシュやスタート失敗と格闘。

それでも「多分今自分が出せるマックスの力を出せて飛ばせたと思うので、悔いはない」と納得の走りを見せた。



また「今回いろんな地方からFPVパイロットの方来られていて、いろんな方と交流するのもすごく楽しくて」と、交流の楽しさも力説。



2日目の耐久レースでは「初めての耐久レース」と緊張感も。

トップ争いが僅差で繰り広げられる中、ASAKICHIさんは「LEDを装飾して頑張ってみました」と自作ドローンで意気込みを見せた。



最後は阿波おどり空港から「今度はレースだけじゃなくて絶景スポットなども飛ばしてみたい」と今後の意欲も。



動画は「ドローンの醍醐味と現地の熱量、日本一ドローンが飛ぶ街の魅力」が詰まった内容となっていた。