【「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」Switch2・ダウンロード版】 7月23日 発売予定 価格：6,688円 【「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」Switch2・パッケージ版】 8月27日 発売予定 価格：7,480円

スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch 2用RPG「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」を7月23日より順次発売する。ダウンロード版の価格は6,688円。また、8月27日に発売予定のパッケージ版は7,480円。

【『ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター』 発売日発表トレーラー｜Nintendo Switch2 版】

本作はRPG「ファイナルファンタジー」シリーズのナンバリング第10作目にあたるタイトル。2001年7月19日の発売から25周年を迎える作品で、全世界で2,000万本を突破する作品となっている。そんな「FFX」および「FFX-2」のHDリマスター版がSwitch2向けに発売されることとなった。

ダウンロード版とパッケージ版でそれぞれ発売日が異なる形で、ダウンロード版が先行して発売。パッケージ版には「FFX 25周年記念ロゴ」のアートをあしらった特製スリーブケースが付属する。メモリアルイヤーにしか手に入らない限定コレクターズアイテムで、なくなり次第終了となる。

なお、本作のHDリマスター版は過去にも発売されており、Switch向けには2019年に販売を開始。今回発売されるSwitch2版は従来の要素に加え、ゲームスピードの変更やキャラクター強化、エンカウント率の変更などが可能な「ゲームブースト機能」を搭載する。あわせてシリーズ25周年を記念する特設ページも公開されている。

□「ファイナルファンタジーX」25周年記念特設ページ

パッケージ版

スクウェア・エニックス e-STORE 特典：デジタル壁紙

Amazon.co.jp 限定：オリジナルステッカー

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

