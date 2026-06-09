「今日好き」ラヨーン編最終回、3回目継続メンバーの真っ直ぐな想い “日本一のイケメン高校生”の恋の行方は？
【モデルプレス＝2026/06/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。ラヨーン編」（毎週月曜21時〜）が、6月8日の放送をもって完結。参加する男女10人の恋の結末が明らかになった。＜※ネタバレあり＞
【写真】「今日好き」カップル成立した美男美女がラブラブ密着
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、タイの東部に位置するリゾート地・ラヨーンが舞台となっている。
前回の「クライストチャーチ編」「テグ編」から酒井理央（高校3年生／東京都）、「チュンチョン編」から森口優花（高校2年生／大阪府）が継続参加。ほかにも女子小中高生に人気のYouTubeチャンネル「めるぷち」研究生の山本雪菜（高校3年生／大阪府）、雑誌「egg」（エイチジェイ）専属モデルの朝倉樹菜（高校2年生／茨城県）、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」でグランプリを獲得した江畑皇之介（高校2年生／埼玉県）などフレッシュなメンバーが揃った。
最終告白を前にした最後のアピールタイム。ゆきなと宮崎宇宙（高校1年生／福岡県）の2ショットでは、ゆきなが今回の旅で撮った写真で作ったシールを用意。アルバムにシールを貼ったり落書きをしたりする中、そのアルバムには「そらくんの優しい心と笑顔が好きでした。そらくんの恋、応援してます！！！」という文字が。そらの気持ちがねねに固まっていることを察しながらも、健気にエールを送った。
続いて日向袮音（高校2年生／滋賀県）とそらの2ショットでは、そらが第一印象から今日に至るまでのねねへの想いを告白。ねねの名前が入った手作りのクローバーのキーホルダーをプレゼントし、「ねねちゃんに似合う彼氏になりたいと思います」と真っ直ぐに伝えた。
その後ねねと五十嵐蓮（高校2年生／神奈川県）の2ショットでは、ねねが「今の気持ち聞いていい？」と問いかける。ゆうかとねねの間で迷っていたれんは「今告白するならねねちゃんなんだけど、まだ迷いとか不安があって、質問とか今したい」と正直な胸の内を明かし、付き合った後の連絡頻度やインドア・アウトドア派かなど、具体的な将来の話を交わした。
一方、ゆうかとりおの2ショットでは、当日が誕生日だったというりおをゆうかが祝福。りおは持ってきたサッカーボールでパスを交わしながら「この旅を通してゆうかちゃんへの想いをこのボールに込めて言うわ」と切り出し、「この2日間でゆうかちゃんの事がすごい知れて、好きになりました」と宣言。「ボールを見てほしい」とパスされたそのサッカーボールには、「絶対しあわせにする！」というメッセージが記されていた。
迎えた告白タイム。ゆうかのもとに向かったこうのすけは、他に好きな人がいるというゆうかの想いを受け止め、ゆうかの恋を応援することを伝えた。
そらとれんは、ねねが待つ砂浜へ。それぞれがねねへの真っ直ぐな想いを伝えたが、ねねはそらに対し「1個下やと思えへんくらいめっちゃ話しやすくて楽しかったし、気遣いがめっちゃ嬉しかったです。やけど、気持ちには答えられないです」と苦渋の決断を告げる。ねねのもとを去ったそらは「自分の素直な想いを伝えられたから後悔はないです」と涙ながらに語った。
そして、ねねはれんに「ねねもこれからもっと知って、付き合いたいと思いました。お願いします」と告白。見事想いが通じ合った2人は幸せそうにハグを交わし、海に向かって声を揃えて「初めての『今日好き』楽しんだー」と喜びを叫んだ。
さらに、ゆうかが待つ砂浜へ向かったりおは、「俺はこれからもずっとゆうかちゃんのその笑顔を側で守りたいです」と手を差し伸べる。ゆうかも笑顔で「お願いします」と答え、2人はハグ。改めてりおが「ちゃんとゆうかちゃんを楽しませてずっと幸せにします」と伝えると、ゆうかも「絶対に幸せにします」と返し、見事カップル成立となった。
こうして「ラヨーン編」では2組のカップルが成立。15日スタートの新シーズン「インチョン編」はそらと「チェンマイ編」からたまきが継続参加することが明らかになった。（modelpress編集部）
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◆「今日好き」ラヨーン編
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、タイの東部に位置するリゾート地・ラヨーンが舞台となっている。
◆「今日好き」最後のアピールタイムで想い伝える
最終告白を前にした最後のアピールタイム。ゆきなと宮崎宇宙（高校1年生／福岡県）の2ショットでは、ゆきなが今回の旅で撮った写真で作ったシールを用意。アルバムにシールを貼ったり落書きをしたりする中、そのアルバムには「そらくんの優しい心と笑顔が好きでした。そらくんの恋、応援してます！！！」という文字が。そらの気持ちがねねに固まっていることを察しながらも、健気にエールを送った。
続いて日向袮音（高校2年生／滋賀県）とそらの2ショットでは、そらが第一印象から今日に至るまでのねねへの想いを告白。ねねの名前が入った手作りのクローバーのキーホルダーをプレゼントし、「ねねちゃんに似合う彼氏になりたいと思います」と真っ直ぐに伝えた。
その後ねねと五十嵐蓮（高校2年生／神奈川県）の2ショットでは、ねねが「今の気持ち聞いていい？」と問いかける。ゆうかとねねの間で迷っていたれんは「今告白するならねねちゃんなんだけど、まだ迷いとか不安があって、質問とか今したい」と正直な胸の内を明かし、付き合った後の連絡頻度やインドア・アウトドア派かなど、具体的な将来の話を交わした。
一方、ゆうかとりおの2ショットでは、当日が誕生日だったというりおをゆうかが祝福。りおは持ってきたサッカーボールでパスを交わしながら「この旅を通してゆうかちゃんへの想いをこのボールに込めて言うわ」と切り出し、「この2日間でゆうかちゃんの事がすごい知れて、好きになりました」と宣言。「ボールを見てほしい」とパスされたそのサッカーボールには、「絶対しあわせにする！」というメッセージが記されていた。
◆「今日好き」10人の恋の行方
迎えた告白タイム。ゆうかのもとに向かったこうのすけは、他に好きな人がいるというゆうかの想いを受け止め、ゆうかの恋を応援することを伝えた。
そらとれんは、ねねが待つ砂浜へ。それぞれがねねへの真っ直ぐな想いを伝えたが、ねねはそらに対し「1個下やと思えへんくらいめっちゃ話しやすくて楽しかったし、気遣いがめっちゃ嬉しかったです。やけど、気持ちには答えられないです」と苦渋の決断を告げる。ねねのもとを去ったそらは「自分の素直な想いを伝えられたから後悔はないです」と涙ながらに語った。
そして、ねねはれんに「ねねもこれからもっと知って、付き合いたいと思いました。お願いします」と告白。見事想いが通じ合った2人は幸せそうにハグを交わし、海に向かって声を揃えて「初めての『今日好き』楽しんだー」と喜びを叫んだ。
さらに、ゆうかが待つ砂浜へ向かったりおは、「俺はこれからもずっとゆうかちゃんのその笑顔を側で守りたいです」と手を差し伸べる。ゆうかも笑顔で「お願いします」と答え、2人はハグ。改めてりおが「ちゃんとゆうかちゃんを楽しませてずっと幸せにします」と伝えると、ゆうかも「絶対に幸せにします」と返し、見事カップル成立となった。
こうして「ラヨーン編」では2組のカップルが成立。15日スタートの新シーズン「インチョン編」はそらと「チェンマイ編」からたまきが継続参加することが明らかになった。（modelpress編集部）
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