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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう漬物買わない。白だしきゅうりがやみつきで止まらない」と題した動画を公開しました。調味料たった2つで、あっという間にできるやみつき必至のきゅうりの漬物を紹介しています。



このレシピで使うメイン食材は、きゅうり2本のみ。調理の工程は非常にシンプルで、ジッパー付きの保存袋を活用して洗い物を極力減らす工夫がされています。洗ったきゅうりの頭とヘタを切り落とし、保存袋の中に直接カットしながら入れていきます。



動画の中で「切れ味の悪い包丁で、染み込み度アップ！」と、あえて切れ味の悪い包丁を使うことで、きゅうりの断面を少し粗くし、調味料の染み込みを良くするユニークなコツが紹介されています。



味付けに使用する調味料は、白だしとごま油の2つだけ。「シンプルが1番美味しい。」という言葉の通り、白だし大さじ2とごま油大さじ1をきゅうりの入った袋に加えます。その後、袋の口をしっかりと閉じ、振ったり揉んだりして全体に味をなじませ、冷蔵庫で1時間以上漬け込みます。



2時間漬け込んだきゅうりを器に盛り付けると、しっかりと味が染み込んだツヤツヤの仕上がりに。「あっさりだけどしっかり味しみ！！」「安くて、簡単で、旨い」と、その手軽さと美味しさを絶賛しています。



あと一品欲しい時や、おつまみにも最適なこのレシピ。毎日の食卓にぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・きゅうり 2本

・白だし 大さじ2

・ごま油 大さじ1

・にんにく お好みで



［作り方］

1. きゅうりをよく洗い、頭とヘタの部分をカットする。

2. ジッパー付きの保存袋を用意し、きゅうりをカットしながら直接袋の中に入れていく。

3. 袋の中に白だし（大さじ2）とごま油（大さじ1）を加える。（お好みでにんにくを入れても可）

4. 袋の空気を抜きながら、しっかりと口を閉じる。

5. 袋を振ったり揉んだりして、きゅうりに調味料を染み込ませる。

6. 冷蔵庫で1時間以上漬け込む。

7. 食べる前に器に移して完成。