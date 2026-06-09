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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう炒めない。レンジ麻婆焼きそばが反則の旨さ」と題した動画を公開しました。包丁もフライパンも使わず、電子レンジだけで完結する手軽で本格的な時短レシピを紹介しています。



このレシピの最大の魅力は、市販の「麻婆豆腐の素」を活用し、レンジ加熱のみで旨味たっぷりの麻婆ソースを作れる点です。耐熱容器に麻婆豆腐の素、カットねぎ、合い挽きミンチ、水を加えて軽く混ぜ合わせたら、そのまま電子レンジで加熱します。ミンチがほぐれるように混ぜておき、加熱後に付属のとろみ粉を加えてさらに追加で加熱するだけで、とろみのある特製ソースがあっという間に完成します。



さらに、焼きそば麺もレンジで温めることで、ソースとの絡みが格段に良くなります。温めた麺をソースに投入してしっかり絡めた後、中央に卵を落とせば出来上がりです。動画内では「ピリ辛で食欲進む！」「濃いめの味だから、卵入りがちょうど良いよ」と、卵のまろやかさがピリ辛ソースを絶妙に引き立てることをアピールしています。



「安くて、簡単で、旨い」と太鼓判を押すこのレシピ。洗い物も少なく済むため、忙しい日のランチや夕食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・麻婆豆腐の素 1回分（3人分）

・とろみ粉（麻婆豆腐の素に付属） 1袋

・カットねぎ 適量

・合い挽きミンチ（鶏でも豚でも可） 50g

・水 200ml

・焼きそば麺 1袋

・卵 1個



［作り方］

1. 耐熱容器によく振った麻婆豆腐の素、カットねぎ、合い挽きミンチ、水を入れ、ミンチがほぐれるまで混ぜ合わせる。

2. ラップをせずに電子レンジで加熱する（500Wで3分40秒、または600Wで3分）。

3. 加熱後、とろみ粉を加えてしっかりと混ぜ合わせる。

4. 再びラップをせずに電子レンジで加熱し（500Wで40秒、または600Wで30秒）、混ぜてソースを完成させる。

5. 焼きそば麺の袋に少し切れ目を入れ、電子レンジで加熱する（500Wで50秒、または600Wで40秒）。

6. 温めた麺をソースに入れてしっかりと絡める。

7. 中央にくぼみを作り、生卵を落として完成。