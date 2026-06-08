6/11(木)オープンまで

HAERAの編集部注目店を

毎日更新[vol.4]



ナゴヤドット読者の皆様なら誰もが知っている、明治12年創業の老舗「青柳総本家」が、銀座の鮨屋とまさかのコラボ!?

しかもその舞台は、栄に6月11日(木)にオープンする複合高層ビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」のラグジュアリーモール「HAERA(ハエラ)」というから二重の驚き！

名古屋の名菓が

銀座の鮨屋で進化する!?

長きに渡り親しまれてきた名古屋名物の「青柳ういろう」が、どんなスイーツに生まれ変わるのか--想像をはるかに超えてきましたので、今回の記事で詳しく紹介したいと思います。

銀座おのでらとは？

ミシュラン星獲得の

銀座おのでら東海初出店

銀座から世界へ、をコンセプトに掲げる「銀座おのでら」ブランドは鮨、天ぷら、鉄板焼、薪焼、麺、海鮮丼といった日本食の伝統を世界へ発信。

現在は3ヶ国26店舗展開中で、一部の店舗はミシュランガイドの星も獲得するほど。

そんな「銀座おのでら」から『廻転鮨 銀座おのでら 名古屋店』が東海エリアに初出店。青柳ういろうとのコラボスイーツを、開業日と同日の6月11日(木)より販売開始します！

2桁以上の試作を経て生まれた

3つの新スイーツをご紹介！

気になるラインナップは「青柳総本家コラボ ういろう最中アイス」「青柳総本家コラボ しるこういろう ～みたらし風～」「青柳総本家コラボ 三彩ういろうドルチェ(ココア・抹茶・きなこ)」の全3品。

様々なパターンのういろうを使って2桁以上の試作を重ねた「青柳総本家」と「銀座おのでら」のこだわり詰まっています。

ういろうの良さを生かしながら、見た目からもしっかりと楽しめる仕上がりを目指して、試行錯誤が重ねられたそうです。

①ういろう最中アイス

●620円

和と洋の意外な組み合わせ！

最中の皮にアイスを合わせた一品に「青柳ういろう しろ」をカットしてトッピング。

アイスのひんやり感に、もちもちとしたういろうの食感が加わって、ひと口でふたつの味わいが楽しめます。

②しるこういろう～みたらし風～

●400円

焼いてあぶる新感覚ういろう！

こちらは「青柳ういろう しろ」をカットして両面に醤油を塗って炙った一品。

みたらし団子のような香ばしい香りと、ほんのり甘辛いタレが絡まった新感覚のういろうです。

インパクトのあるビジュアルも、思わず写真を撮りたくなること間違いなし。

③三彩ういろうドルチェ

ココア・抹茶・きなこ

●400円

3色が並ぶ映えスイーツ！

3種類のフレーバーをひとつのお皿で楽しめる、見た目にも華やかなドルチェ仕立てのスイーツです。

ういろうをカットして、ココアをまぶしたものには「青柳ういろう しろ」、抹茶をまぶしたものには「青柳ういろう 抹茶」、きなこをまぶしたものには「青柳ういろう くろ（黒糖）」を使用して、それぞれに特製のソースをトッピングしています。

3色の組み合わせが美しく、フレーバーごとの食べ比べも楽しみのひとつです。

まとめ

「青柳ういろう」を当たり前のように食べてきたナゴヤドット読者の皆様だからこそ、このコラボには思わず目が留まるはず！

6月11日(木)にオープンする「HAERA」地下2階の『廻転鮨 銀座おのでら 名古屋店』だけでしか味わえない激レアスイーツ3品。

子どもの頃から慣れ親しんてきたあの味が、ミシュランの星を持つ鮨屋により再解釈される…知っているからこそ、どう変わったか確かめてみたい。

そんな好奇心を持つ大人の女性にこそ、ぜいひ味わってほしい逸品です。

店舗概要

廻転鮨 銀座おのでら 名古屋店

【場所】

ザ・ランドマーク名古屋栄 HAERA B2F

【開業日】

6月11日(木)

【HP】

https://onodera-group.com/