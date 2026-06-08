2日に中止となった西武戦の振替は16日開催予定

またも“流れた”。プロ野球は8日、甲子園での阪神-楽天戦が予定されていたものの、午後3時30分過ぎに中止が発表された。「マジですか」「どうなるのこれ」とファンも困惑している。

直近の阪神は試合中止が相次いでいる。2日の西武戦（甲子園）が台風6号の影響で中止となり、7日の楽天戦も悪天候のため延期となった。8日は7日の中止を受けての振替試合だったが、2日連続での中止。“直近7試合”は、中止、黒星、黒星、白星、白星、中止、中止という形になっている。

2日西武戦の振替試合は16日に決定されているが、今回の楽天戦の代替日程は発表されていない。

またも試合が中止になり、ファンも驚きを隠せない。「残念ですが、天候には勝てませんね」「今日も中止ですってよ奥様」「まじか」「交流戦明けのお休みほぼなくなるやん」「マジ？」「またかー」「ええええまたーー」「くーーー」と落胆する声が寄せられた。

阪神はこの日から7連戦が予定されていた。9日からは福岡でソフトバンクとの3連戦。12日からは京セラドームでのオリックスとの3連戦が組まれている。（Full-Count編集部）