舘ひろし、雨の中のイベントで神対応 西野七瀬＆報道陣にも気遣い見せる
俳優の舘ひろし（76）、西野七瀬（32）が8日、東京・神田明神で行われた映画『免許返納!?』（19日公開）の大ヒット祈願イベントに登場。雨の中で行われてイベントで、舘が紳士的な神対応を見せた。
【写真】やさしい笑顔…ほほえむ舘ひろし
イベントでは、公開を目前に控えた映画の成功を祈って、舘と西野が神田明神で御祈祷を捧げた。さらに、舘が演じた南条弘の愛車である赤いフェラーリが登場し、交通安全祈願としても有名な神田明神で車祓いを実施した。
舘は「とにかく無事に、事故もなく撮影が終わったことを感謝しています。そして、神様にもう少しお力があれば、ヒットさせていただければうれしいかなと思います」とほほ笑む。
そして西野も「一緒にいろんなところを撮影した真っ赤なフェラーリも清められて、いい公開初日を迎えられたらと思っております。周りからこの映画のことを楽しみにしていると言っていただけることが多いのでうれしいです」と喜んだ。
雨の中で行われた同イベント。フォトセッションでは舘が傘を持って臨んだが、カメラマンから西野のいる方とは逆の手で傘を持ってほしいとお願いされると、「彼女が濡れちゃうんで」と優しさを見せ、舘自身の位置を調整することによって2人がしっかり映るようにする神対応を見せた。
またイベントが終わったあとも、目の前の報道陣に「雨の中ありがとうございました。風邪ひかないように」と笑顔で声をかけるなど、さすがの紳士的な気遣いを見せていた。
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
【写真】やさしい笑顔…ほほえむ舘ひろし
イベントでは、公開を目前に控えた映画の成功を祈って、舘と西野が神田明神で御祈祷を捧げた。さらに、舘が演じた南条弘の愛車である赤いフェラーリが登場し、交通安全祈願としても有名な神田明神で車祓いを実施した。
そして西野も「一緒にいろんなところを撮影した真っ赤なフェラーリも清められて、いい公開初日を迎えられたらと思っております。周りからこの映画のことを楽しみにしていると言っていただけることが多いのでうれしいです」と喜んだ。
雨の中で行われた同イベント。フォトセッションでは舘が傘を持って臨んだが、カメラマンから西野のいる方とは逆の手で傘を持ってほしいとお願いされると、「彼女が濡れちゃうんで」と優しさを見せ、舘自身の位置を調整することによって2人がしっかり映るようにする神対応を見せた。
またイベントが終わったあとも、目の前の報道陣に「雨の中ありがとうございました。風邪ひかないように」と笑顔で声をかけるなど、さすがの紳士的な気遣いを見せていた。
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。