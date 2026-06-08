「エナジードリンク」と急死リスクの関係とは？心臓に不安がある場合の注意点【医師解説】

「エナジードリンクで深刻な事態が起きることがある」という話は、決して大げさではありません。国内外の救急医療の現場から、過剰摂取による急性カフェイン中毒や心臓イベントの事例が報告されています。本記事では、どのような条件が重なるとリスクが高まるのかを整理し、心臓に脆弱性がある場合の注意点についてわかりやすくご紹介します。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

エナジードリンクと急死リスク：報告された事例と背景

「エナジードリンクで死ぬことがある」という話は、単なる都市伝説ではありません。実際に国内外で、エナジードリンクの過剰摂取が関連したとみられる突然死の事例が複数報告されています。これらは決して他人事ではなく、摂取量や個人の体質、その時の体調によっては、誰の身にも起こりうる悲劇なのです。

海外で報告された死亡事例の概要

アメリカ食品医薬品局（FDA）や各国の医療機関からは、エナジードリンクの摂取後に心停止や重篤な心臓イベントを起こした事例が報告されています。典型的なケースとして、10代や20代の健康だった若者が、短時間にエナジードリンクを2～3本以上飲んだ後、運動中や安静時に突然心停止を起こすといった事例が挙げられます。解剖の結果、カフェインの急性中毒や、それが引き金となった致死性不整脈が原因と結論付けられたケースも少なくありません。

特に問題視されているのは、「1本飲んで大丈夫だったから、もう1本」という安易な考えです。カフェインや糖分の血中濃度は、摂取するごとに累積的に上昇します。1本では問題なくとも、2本、3本と短時間に重ねて飲むことで、身体が処理できる限界を突然超えてしまい、心臓や神経系が破綻をきたす危険な状態に陥ることがあるのです。

国内でのエナジードリンク関連健康被害

日本国内でも、救急医療の現場から、エナジードリンクの多量摂取による急性カフェイン中毒の事例が数多く報告されています。主な症状は、激しい嘔吐、めまい、動悸、頻脈、手の震え、けいれんなどで、入院治療が必要となるケースも珍しくありません。特に、受験勉強やオンラインゲームに没頭する学生が、徹夜目的で何本も飲み続けるといった状況が多く見られ、若年層における健康被害の拡大が社会的な問題として懸念されています。

急死リスクを高める条件：心臓に潜む脆弱性

エナジードリンクを飲んだ全ての人が突然死のリスクに晒されるわけではありません。しかし、特定の条件が重なったとき、そのリスクは現実のものとなります。自分自身や身近な人に、以下のような心臓の脆弱性（もろさ）が隠れていないか、知っておくことが重要です。

先天性心疾患や不整脈の既往がある方

生まれつき心臓の構造や機能に異常がある（先天性心疾患）方や、過去に不整脈と診断されたことがある方にとって、エナジードリンクに含まれるカフェインやその他の刺激成分は、心臓への大きな負担となります。これらの成分が、致死的な不整脈である「心室細動」（心臓がけいれんし、血液を送り出せなくなる状態）や「心室頻拍」の引き金となる可能性があるため、過剰な摂取は非常に危険です。

過労・睡眠不足との組み合わせが招く危険

睡眠不足や極度の疲労、精神的ストレスがかかっている状態では、自律神経のバランスが乱れ、心臓は通常よりも過敏になっています。このような身体が弱っているときにエナジードリンクを摂取すると、カフェインや糖分の刺激が心臓や神経系に追い打ちをかけ、負担を増幅させます。まさに「弱り目に祟り目」の状態です。試験前夜や仕事の締め切り前など、心身ともに追い詰められた状況で「もうひと頑張り」のために多量摂取する行為が、最も危険なパターンの一つです。疲労を感じているときこそ、エナジードリンクに頼るのではなく、質の良い休息と睡眠を優先することが、命を守る最善の策となります。

まとめ

エナジードリンクは、手軽に覚醒感やエネルギーを得られる便利な飲料ですが、その裏には血糖値スパイクによる血管へのダメージ、カフェイン過剰摂取による心臓への負担、そして最悪の場合には突然死に至るという、三つの深刻なリスクが潜んでいます。その効果はあくまで「前借り」であり、代償を伴うことを忘れてはなりません。特に習慣的に飲んでいる方や、心臓や血糖値に不安のある方は、この機会に自身の健康と向き合い、摂取習慣を見直すことを推奨します。もし少しでも体調に異変を感じたら、決して放置せず、内科や循環器内科の専門医に相談してください。

参考文献

食品安全委員会「食品中のカフェイン」

厚生労働省「食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ＆A ～カフェインの過剰摂取に注意しましょう～」

農林水産省「カフェインの過剰摂取について」