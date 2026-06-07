G1・安田記念はシックスペンスがV

中央競馬のG1・安田記念が7日、東京芝1600メートルで行われ、シックスペンス（牡5、田中博）が制した。騎乗した57歳・武豊騎手は、JRA・G1史上最年長勝利で、通算85勝目。異次元の記録にファンからも賛辞が相次いだ。

本来はアドマイヤズームで安田記念に参戦する予定だった武豊だが、同馬の回避によって急遽シックスペンスへの騎乗が決まっていた。

道中は逃げるワールズエンドを見る形で2番手でレースを進めた。直線はワールズエンドの外に持ち出すと、じわじわと伸びてライバルをわずかにかわしたところがゴールだった。

57歳でのJRA・G1勝利は史上最年長で、自身の史上最多記録を更新する通算85勝目。X上の競馬ファンも喝采を送るしかない。

「やっぱり武豊にはG1が良く似合う…！」

「武マジック豊、さすがやね」

「武豊やっぱり凄いわ…」

「武豊、恐るべし… さすがだなー」

「武豊バケモンすぎるだろ」

「これだから武豊はこええんだ」

「武豊を舐めてはいけない」

シックスペンスは父キズナ、母フィンレイズラッキーチャーム（母の父トワイリングキャンディ）の血統で通算13戦6勝。G1は初勝利となった。



（THE ANSWER編集部）