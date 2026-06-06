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思春期の子育てアドバイザーである道山ケイが、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて「【元教師が断言】問題行動を起こした子も変われます」と題した動画を公開した。動画では、警察の厄介になるような問題行動を起こした中学生が立ち直るための具体的な対応策と、その背後にある心理メカニズムについて解説している。



視聴者から寄せられた「暴力行為や情報漏えいなどで警察の厄介になり、学校へ行くことも禁止されている中学3年生の男の子」の将来を不安視する相談に対し、これまで3万組以上の親子をサポートしてきた道山氏は、根本的な原因と親ができる対応について語った。



まず最初に行うべき対応として、親の愛情が子どもに的確に届いているかを示す「愛情バロメータ」のチェックを提案する。このバロメータが下がっていると、子どもは家庭にいるだけでストレスを感じ、その発散のために非行に走るという。チェック項目として「他愛もない話ができるか」「ちょっとした頼みを聞いてくれるか」を挙げ、バロメータを上げるためには、子どもの話をしっかり聞き、共通の話題を作って楽しい家庭を築くことが重要だと説明した。



愛情バロメータが上がっても問題行動を繰り返す場合は、ADHD（注意欠如・多動症）やASD（自閉スペクトラム症）といった発達障害の可能性が考えられると指摘する。親だけでの対応には限界があるため、心療内科や公認心理師などの専門機関に相談し、ソーシャルスキルトレーニングを受けることを推奨している。



一方、今回が初めての問題行動であれば、一時的な興味から悪さをしてしまった可能性が高いという。その場合は、愛情バロメータを上げつつ「なぜやってしまったのか」「次、同じ状態になったらどうするか」をしっかりと話し合うことが大切だと語った。



もし周囲の不良グループからの誘いが原因であり、子ども自身で断りきれない状況であれば、転校や引っ越しなど、環境自体を変えることも視野に入れるべきだという。子どもの問題行動の背景には、家庭内のコミュニケーション不足や発達の特性、周囲の環境など様々な要因が絡んでいる。まずは現状を正確に把握し、個々の状況に合わせた適切なサポートを根気強く行うことの重要性が理解できる内容となっている。