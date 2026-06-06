イラストレーターのまいおさんの漫画「男好きな友達の話」（全3話）が、インスタグラムで合計6000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

高校生時代に出会った、やたらと男子に積極的な女子。そんな彼女に最初は引き気味な作者でしたが、気付くと同じグループの友達になっていました。やがて大人になり、彼女と久しぶりに会った際に、衝撃的な事実を聞かされて…という内容で、読者からは「高校生でそんなことある！？」「積極的な女子、憧れる」「まいおさんに共感」などの声が上がっています。

ハラハラしながらも目が離せなかった友人の行動

まいおさんは、インスタグラムで作品を発表しています。まいおさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「男好きな友達の話」を描いたきっかけを教えてください。

まいおさん「私にとって、当時の彼女の振る舞いはとにかく衝撃的で、強烈に記憶に刻まれていたんです。いつかこの『刺激的な思い出』を形にしてみたいと思い、筆を執りました」

Q.学生当時、彼女に対してどのように感じていましたか。また、その感情に変化はありますか。

まいおさん「当時は、とにかく『絶対に自分の彼氏を紹介したくない相手』でした。ただ、男性が絡まなければ普通に楽しく会話できる子だったので、友達としての仲はよかったです。私自身は男性の前だと緊張してしまい、関係を築くことに苦労するタイプだったので、物おじしない彼女に少し憧れる部分もありました」

Q.彼女の恋愛観をどう感じていますか。また、まいおさんご自身の恋愛観は。

まいおさん「作中にも描きましたが、当時は彼女の裏の顔をまったく知らなかったんです。今振り返ると、それだけ彼女の『遊び方』が巧妙だったんだなと思います。20代前半までなら、いろいろな経験をして、男性を見る目を養うのも1つの生き方かもしれません。後半になっても同じままだと少し心配になりますが…。

私自身の恋愛観としては、『純愛』こそが最強であり、できるならそれが一番だと思っています…。ただ、世の中にそこまでの理想を期待しすぎない程度に、現実的な冷めた目も持ち合わせています（泣）」

Q.この作品に描かれたエピソード以外にも、印象的だった彼女の行動はありますか。

まいおさん「私の彼氏を、あえて私の目の前で褒めちぎるんです。それで私の彼氏が鼻の下を伸ばして浮わついている様子を見たときは、さすがに悔しかったですね（笑）」

Q.彼女との「男女2対2で飲んだ話」も漫画に描かれているそうですね。どのような展開なのでしょうか。

まいおさん「圧倒的なビジュアルのイケメンを前に、友人が理性を失います。『この男、絶対にヤバいやつだ』と頭では分かっているのに、それでもあらがえない本能に従ってしまう…。そんな怒涛の展開を楽しんでいただければと思っています」

Q.漫画「男好きな友達の話」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

まいおさん「『高校生でそんなことってある！？』といった驚きの声から、『こういう子、いるよね』という共感の声、中には『この高校、治安が悪すぎない？』というツッコミの声まで、幅広い反応をいただきました。ぜひエンタメとして、ハラハラしながら楽しんでいただけたらうれしいです」