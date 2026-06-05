『おさるのジョージ』に登場するキャラクター・黄色い帽子のおじさんが、第45回ベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』で特別賞を受賞。3日に行われた発表・ 授賞式では、黄色い帽子のおじさんと同じくらいの身長の方がジョージとともに登壇しました。

6月21日の『父の日』に先立ち、各界から選ばれた“その年最も素敵なお父さん”に贈られるベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』。黄色い帽子のおじさんに、子どもはいないものの、「父の日のシンボルカラーである黄色のファッションを身にまとい、慈愛をもって『おさるのジョージ』に寄り添ってともに体験し、その好奇心と探求心を支え育んでいく姿こそ理想とすべきベスト・ファーザー」であるとし、特別賞に選ばれたといいます。キャラクターの受賞は、今回が初めてだということです。

授賞式には、黄色い帽子のおじさんと同じくらいの身長の方が同じ服装をして、ジョージと一緒に登場しました。

今回の受賞を受けて、SNSでは黄色い帽子のおじさんに対して「尊敬する」「見習いたい」といったコメントが寄せられていました。

■ジョージの良き理解者 『黄色い帽子のおじさん』とは？

黄色い帽子のおじさんは、アメリカの絵本作家・レイ夫妻によって1941年に刊行された絵本『Curious George』に登場するキャラクター。日本では、1954年に『ひとまねこざる』シリーズとして出版されました。愛らしい騒動や冒険を巻き起こすおさるのジョージは、多くの人々に愛されています。