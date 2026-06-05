“雨でも笑顔” イ・ボミがミニスカ姿で軽やかスイングを披露
イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。雨の日のラウンド風景を披露した。
【動画】雨の中でも崩れないイ・ボミの美麗スイング
韓国語で「雨が降ってもいい」とつづったボミ。投稿では、雨模様のゴルフ場で楽しむ様子を写真と動画で公開している。最初の写真では、大きな絵画が飾られた空間で笑顔の全身ショットを披露。鮮やかなターコイズブルーのカーディガンにベージュのミニスカートを合わせたゴルフウェア姿で、オレンジのハンドバッグを手にした華やかなコーディネートが目を引く。続いてアップされた動画では、雨が降るコースでドライバーショットを披露。正面から捉えた映像では、なめらかで力みのないスイングが印象的で、後方からのアングルではフィニッシュまで美しく振り抜く姿が映し出されている。別の動画では、カメラ越しにもわかるほど雨が降る中でも変わらぬリズムでショットを放ち、現役時代を思わせる安定感を見せた。さらに曇り空の下でのラウンド中の写真や、プレー後にバンカーを整える様子も公開。雨のラウンドならではの雰囲気とともに、ゴルフを楽しむ自然体の姿が伝わる投稿となった。この投稿にファンからは「美しいスイング〜」「美人だし綺麗で可愛い」「大好き」などのコメントが寄せられていた。2023年に日本ツアーから引退したボミだが、その変わらぬスイングの美しさと存在感は今なお多くのゴルフファンを魅了し続けている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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