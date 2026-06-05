5日の参議院予算委員会で、立憲民主党の塩村あやか議員が、高市早苗総理陣営のネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑の問題を取り上げた。

【映像】 総理「時間を使っているヒマは無い」→拍手の瞬間（実際の様子）

文春オンラインが報じた総理の秘書と動画制作者のオンライン会議とされる音声について、高市総理はこの日の岸真紀子議員の質問に対し、音声を聞いたとしたうえで、「大変な違和感を覚えました」と、秘書の声であるとは認めず、「週刊誌の記事が正しい、私の答弁が間違っている、そういう印象操作をされてますけど大変心外です」などと文春報道を否定していた。

これを受けて塩村議員はまず「週刊誌報道ですがねつ造ということでよろしいでしょうか」と質問。高市総理は「私が認識している事実とは違うと申し上げます」と答えた。

塩村議員は「ねつ造とは言い切れないということでよろしいでしょうか」と再度質問。高市総理は「ねつ造という言葉を使うかどうかは別として、私が認識している事実は違うということです」と答え、さらに「これまでも当該週刊誌には全く事実と違うことを何度も書かれてまいりました」と述べた。

塩村議員は「やっぱりちょっと違和感があるんですね。なぜならば私も何度も週刊誌に書かれたことがあります。その時に私がとった対応は、弁護士とともに事実と違うという内容を摘示して、週刊誌に抗議をしています。細かい事1つ1つに対応するというのは総理として違うというかもしれませんけれども、今回国会質疑でこれだけ取り上げられていて疑念が広がっているのですから、（文春への）抗議をしっかり行うなど検討されていないのか」と聞いた。

これに対し高市総理は「毎週毎週、人から聞く範囲でそしてまた私のスマホに親切に送っていただく範囲で、非常に多くの事実と異なる報道がなされています。それら一つ一つに対して、過去は週刊誌側に弁護士と共に抗議文を送ったこともありました。そして訴えたこともありました。何の効果もなかったです。時間と労力を使い本当に大変な負担を負い、最後和解金でなんとかしてくれと向こうから言ってこられても訂正記事が同じスペースで掲載されるわけでもないです。名誉の回復もなされません」と述べた。

続けて「今、私は日本国を背負って国家経営に取り組んでおります。本当にそういう事に時間を使っているヒマはない、そういう思いでございます」と述べると、議場からは拍手が起きた。

塩村議員は「しっかりと事実と違うということを示さなければいけないと思います。先ほど岸委員のほうからも第三者を入れて調査をしたらどうかということもありました。こうしたこともしっかりと検討して、事実をしっかりと国民に示していただきたいということを要望しておきたい」と述べて次の質問に移った。（ABEMA NEWS）