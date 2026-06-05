【ELDEN RING Tarnished Edition】 8月28日 発売予定 価格：9,020円

バンダイナムコエンターテインメントとフロム・ソフトウェアは、Nintendo Switch 2用アクションRPG「ELDEN RING Tarnished Edition」を8月28日に世界同時発売する。価格は9,020円。

「ELDEN RING Tarnished Edition」は、「ELDEN RING」ゲーム本編に加えて、2024年6月に発売された大型ダウンロードコンテンツ「SHADOW OF THE ERDTREE」、さらに4種の新防具や2種の新たな素性、霊馬トレントの見た目を変更できる機能（全3種）などの追加要素も収録したお得なオールインバージョン。6月5日より、パッケージ版の予約受付が随時開始される。ダウンロード版の予約受付は6月11日0時に開始予定。

また、「ELDEN RING Tarnished Edition」にて追加となる新要素を収録した「Tarnished Pack」が、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam向けに8月28日より550円でダウンロード販売される。

「ELDEN RING Tarnished Edition」

発売日：8月28日（金）

価格：9,020円

対応プラットフォーム：Nintendo Switch 2

収録内容：「ELDEN RING」ゲーム本編、DLC「SHADOW OF THE ERDTREE」、追加要素

特長

新たな冒険の舞台「影の地」 DLC「SHADOW OF THE ERDTREE」を収録

「SHADOW OF THE ERDTREE」では、ミケラをめぐる物語が描かれる。「影の地」に広がる未知のダンジョンやフィールドには、新たな脅威が待ち受けているほか、多数の武器や魔法、戦技などが登場する。

新防具や新たな素性、霊馬の見た目を変更できる機能などの要素を追加

「ELDEN RING Tarnished Edition」には、新要素として4種の新防具や2種の新たな素性、霊馬トレントの見た目を変更できる機能（全3種）などが追加されている。

※「ELDEN RING Tarnished Edition」にて追加となる要素は、他プラットフォームにおいても「Tarnished Pack」としてダウンロード販売される。

特典

予約または早期購入すると、ゲーム内で使用できるジェスチャー「リングのポーズ」・「ミケラのリング」が付属する。

※パッケージ版の特典は数に限りがありますので、お早めにご予約・ご購入ください。

※ダウンロード版の特典は、発売日の前日までにご予約いただいた場合に付属します。

※特典のジェスチャーは、所持しているプレーヤーと協力マルチプレイを成功させることでも入手することができます。

数量限定特典

「ELDEN RING Tarnished Edition」に加え、特典の「素性＆地図ポスター」と「ジェスチャー（コード）」を「オリジナル専用ケース」に同梱した特別パッケージも用意されている。

「ELDEN RING Tarnished Pack」

発売日：8月28日（金）

価格：550円

収録内容：「ELDEN RING Tarnished Edition」における追加要素

対応プラットフォーム：PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam

※「ELDEN RING Tarnished Pack」を利用するには、別売りの「ELDEN RING」本編が必要です。

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