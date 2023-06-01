3年半ぶり復帰アイスランド戦では好プレー

DF吉田麻也（LAギャラクシー）がメキシコ・モンテレイで北中米ワールドカップ（W杯）の事前合宿中の日本代表に緊急合流することが6月4日、分かった。

チームに同行してトレーニングを共にする。5月31日に国内で行われた壮行試合アイスランド戦（1-0）で約3年半ぶりに復帰して、14分間出場。別メニュー調整中のMF遠藤航の状態が懸念されており、急転メンバー入りの可能性も浮上した。

緊急“招集”だ。アイスランド戦で先発出場し、ハイパフォーマンスを見せた37歳DFがメキシコ入りする。壮行試合では相手も参加した異例の花道で送り出され「日本のサッカーには本当にたくさんのものを与えてもらった。やっぱり離れてこそ、気づくものがある。これ以上の仕事はないなと改めて思います」と話していた。本大会では「DAZN」のチーフキャプテンとして、米メジャーリーグサッカー（MLS）でプレーする現役選手の視点で現地のリポート等を行う予定だったが、緊急降板。近日中にもチームに合流する見通しだ。

森保ジャパンは主将のMF遠藤航がアイスランド戦で違和感を訴え途中交代。前日3日のモンテレイ事前合宿初日はホテルでの別メニュー調整だった。出国前には痛みを訴えて検査も受けており、状態が懸念される。W杯では負傷者が出た場合、初戦の24時間前まで入れ替えが可能。また、同試合では日本代表でセンターバックを主戦場としていたDF瀬古歩夢をボランチ起用して試していた。遠藤がプレー不可能と判断されれば、一転メンバー入りの可能性もある。

今大会は、これまで主力だったものの左膝前十字靭帯断裂の大怪我でメンバーから外れたMF南野拓実の同行が決定。メンタルサポーター（メンター）として優勝を狙うチームを支える。吉田の“招集”も森保ジャパンにとっては心強いものとなるはずだ。（FOOTBALL ZONE編集部）