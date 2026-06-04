インテル所属のDFデンゼル・ダンフリースのレアル・マドリード移籍が目前に迫るなか、オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督がユーモアを交えながら本音を語った。



レアル・マドリードはダンフリース獲得に向けて動きを進めており、報道によるとすでにメディカルチェックも完了しているとのこと。契約解除条項とされる2500万ユーロを支払い、正式発表を待つ段階に入っているとみられている。





この移籍について質問を受けたクーマン監督は、オランダ代表の主力として活躍するダンフリースを称賛した。『MUNDODEPORTIVO』が報じている。「移籍が完全に成立したかどうかは分からないが、もし誰かがそのチャンスに値するのであれば、それは彼だ」その一方で、かつてバルセロナの指揮官を務めた同監督らしいコメントも飛び出した。「ただ、個人的にはバルセロナでプレイする姿を見たかったね」冗談交じりの発言だったものの、クーマン監督がダンフリースの能力を高く評価していることがうかがえる。現在30歳のダンフリースは、インテルで右サイドの主力として活躍。豊富な運動量と攻撃参加能力を武器に、オランダ代表でも長年レギュラーを務めてきた。レアル・マドリードでは守備陣の世代交代が進められており、ダンフリースは新たな右サイドの戦力として大きな期待を集めている。正式発表はまだ行われていないものの、オランダ代表指揮官からも太鼓判を押されたダンフリース。ワールドカップでオランダ代表と日本代表が対戦した際には、ダンフリースのプレイにも要注目だ。