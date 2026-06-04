キタニタツヤ『Venue101』で“漢字塾”開講！M!LKがメンバー同士で表彰し合う「M!LKメンバーズアワード」も

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『Venue101』#114が6月6日23時からNHK総合で放送される。

■出演アーティスト/ 歌唱楽曲

キタニタツヤ「火種」

櫻坂46「Lonesome rabbit」

ふみの「よくあるはなし」

M!LK「アイドルパワー」

■キタニタツヤ先生が出題する難読漢字にスタジオゲストも悪戦苦闘

キタニタツヤが今回披露するのは、祭りの熱気を感じさせるようなサウンドにのせ、人間の生きる力強さを熱い火にたとえた「火種」。本物の炎に囲まれながら、文字どおりアツいパフォーマンスを届ける。

番組では、そんな「火種」の歌詞にたびたび登場してくる“難読漢字”に着目。今回の楽曲を作詞するにあたり、「“言葉の手触り”を演出することを意識した」と語るキタニ。難読漢字を使ったのもその一環なのだそう。

そこで、一夜限りの“キタニ漢字塾”を開講。キタニが出題する難読漢字にスタジオゲストも悪戦苦闘!? 難読漢字を手がかりに、キタニが描き出す歌詞世界に迫る。

■櫻坂46、国立競技場ライブの知られざる“秘話”を大公開

今年4月、国立競技場でのライブを開催した櫻坂46。櫻坂46としてリスタートを切ってか 5周年の節目でもあったこのライブに、2日間で14万人を動員。新国立競技場となってからは初となる女性アイドルグループの単独公演を成功させ、グループの歴史に輝かしい1ページを刻んだ。

今回は、国立競技場ライブを振り返り、パフォーマンスでの苦労から、まさかの“戦い”まで、知られざる裏話を披露する。

護身術の動きが由来だという、力強く素早い腕の振り付けが特徴的なダンスが特徴の「Lonesome rabbit」のパフォーマンスも必見だ。

■『No No Girls』ファイナリストふみのが初の書き下ろしドラマ主題歌を披露

未来を切り拓く新しいアーティストを紹介するコーナー「Coming Up」。今回は、シンガーソングライターのふみのをフィーチャー。

ちゃんみながプロデューサーを務め、HANAを輩出したオーディション『No No Girls』のファイナリストとして注目を集めたふみの。今年1月にソロのシンガーソングライターとして待望のデビューを果たした。

初めての『Venue101』 のステージで歌うのは、デビュー3作目にして初のドラマ主題歌として書き下ろした「よくあるはなし」。正義の裏に潜む人間の危うさを、ドラマチックかつエモーショナルに歌い上げる。

■『MUSIC AWARDS JAPAN』授賞式間近！M!LKがメンバーに贈る“賞”とは？

6月13日に『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が行われる。その主要6部門のうち「最優秀楽曲賞」にノミネートされている「好きすぎて滅！」を歌っているのが、今回のゲストM!LK。

そこで番組では、開催間近の授賞式にちなみ、「M!LKメンバーズアワード」を開催。メンバー同士でオリジナルの「〇〇賞」を贈り合い、日々の頑張りを褒め称え（？）あう。いちばん近くでお互いを見ているメンバー同士ならではの視点から、どんな賞が贈られるのか。

ライブで披露するのは、その名のとおり、アイドルという存在のきらめきを歌った「アイドルパワー」。観ているだけで元気になれる、M!LK流・ど真ん中アイドルパフォーマンスをお楽しみに。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#114

06/06（土）23:00～23:30

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue10