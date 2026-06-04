142万回以上視聴され12万「いいね」を獲得しているのは、猫と一緒に夜を過ごしているという飼い主さんの姿。うらやましすぎる光景に、視聴者からは「添い寝、たまらないですよね」「これって幸せっていうんですよね？」などのコメントが集まっています。

【動画：寝る時間になると『ベッドの上にくる猫』→布団をめくってあげると…恋人同士のような『まさかの光景』】

そろそろ寝る時間

TikTokアカウント「こじたんの主」に投稿されたのは、茶トラ猫の「こじたん」こと「虎二郎くん」と飼い主さんの夜の過ごし方。飼い主さんが寝る時間には、虎二郎くんはベッドの上にちゃっかり寝そべっているのだそうです。

飼い主さんがふとんを半分めくって促すと、虎二郎くんはいそいそと頭のほうまでやってくるといいます。そして、スタンバイされていた飼い主さんの腕枕にすっぽりイン。お互いに愛おしそうに頭を寄せ合うと、虎二郎くんもこてんと横になるそうです。

一緒に「おやすみ」

飼い主さんは虎二郎くんをたっぷりなでなでして、囁き合うように見つめ合うのだとか。まるで恋人同士のようです！ふたりきりの甘い時間を過ごしたあとは、電気を消して「おやすみ」するのだそうです。

腕のなかにすっぽり収まって眠る虎二郎くんですが、トイレに行ったり飼い主さんの寝返りを華麗に避けたりと、それなりに自由に過ごしているとのこと。朝はもちろん虎二郎くんが起こしてくれるそうですよ。

二度寝にも付き合ってくれる虎二郎くん

朝は虎二郎くんが「ごはんの時間だよ！」と起こしてくれるそうですが、飼い主さんはごはんをあげたあとに二度寝することもあるのだとか。朝早い猫ちゃんと暮らしている人にとっては『あるある』ですよね。

そんなときも、虎二郎くんはベッドまで戻ってきて再び“添い寝”してくれることもあるといいます。飼い主さんに招かれるままに腕のなかにすっぽり収まり、気持ちよさそうに目をつぶるそう。なんて幸せな光景！

ラブラブな投稿には、視聴者からの「うちの猫一緒に寝てくれないんだよなぁ」「猫飼いたい欲2年我慢してるのに爆発しそう」とうらやましがるコメントもたくさん届いていました。

TikTokアカウント「こじたんの主」には、外猫だった虎二郎くんがおうちに来てからの微笑ましい日常が綴られていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「こじたんの主」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。