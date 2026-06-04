1-4月の工業企業利益18．2％増、好転示す三つのシグナル―中国メディア

中国国家統計局が5月27日に発表した最新のデータによると、中国の1〜4月の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）の利益は前年同期比で18．2％増加し、増加率は第1四半期（1-3月）を2．7ポイント上回った。4月の増加率は前年比で24．7％増となり、工業企業の力強い回復の勢いを示した。

利益は企業の収益状況、経営効率、内在する活力を集中的に反映するもので、工業生産の動向を観察し、マクロ経済情勢を研究評価するための重要な視点を提供する。今回発表された目覚ましい成長データを通して、経済の好転を示す三つのシグナルがはっきり見えてくる。

シグナル1：利益上昇ペースの安定的加速が実体経済の回復の勢いの堅実さと力強さを証明

1-2月、15．2％。第1四半期（1-3月）、15．5％。1-4月、18．2％……年初以来、工業利益の増加率が上昇を続け、月を追うごとに高くなり、周期的変動の流れを打ち破った。これらのデータにより、工業経済が安定的に回復・上昇するとともに、その持続的な回復状況に内在的な活力があることが示された。

いくつかの関連指標を続けて見てみると、こうした状況が一層明らかになる。

まず製造業購買担当者景気指数（PMI）を見ると、4月には50．3に達し、2カ月連続で景気不景気の分岐点となる50を上回り、景気拡大傾向が続いたことが分かる。

次に生産者物価指数（PPI）を見ると、3月には前年同期比で0．5％上昇し、41カ月続いた低下傾向に終止符を打った。これをベースに、4月は同2．8％上昇し、中国国内の需給関係がより一層改善されたことが分かる。

工業生産が急成長傾向を保ち、工業製品の価格が安定的に回復・上昇し、これらが相まって工業企業の営業収入（売り上げ）の安定的増加を後押しし、企業の収益の持続的回復、工業経済の収益面の回復を支える重要な要因になった。

シグナル2：構造の最適化が続き、新たな原動力が工業成長のコアエンジンに

18．2％という利益増加率はどのようにして達成できたのか。

規模から構造を見ると、1-4月には一定規模以上の設備製造業の利益が15．4％増加して、一定規模以上の工業企業全体の利益増加率を5．4ポイント押し上げた。ハイテク製造業は44．8％増で全体を7．8ポイント押し上げ、原材料製造業は同88．1％増で全体を10．3ポイント押し上げた。新たな原動力が工業企業の利益を押し上げる「動力の源泉」になった。

シグナル3：単位コストが低下、マクロ調整の効果が持続

1-4月には、一定規模以上の工業企業の営業収入100元（約2350円）当たりのコストは前年同期比0．55元低下の84．94元だった。累計単位あたりコストは年初以来4カ月連続で低下し、一定規模以上の工業企業の売上高営業利益率を2023年以来の同期最高水準に押し上げた。

その背景を考えると、マクロ政策のバックアップと切り離せない。構造的金融政策ツールの金利が今年初めて引き下げられ、1000億元（約2兆3500億円）規模の財政・金融連携による内需拡大促進特別資金が設立され、「内巻（閉鎖的な環境で内部の激しい競争に巻き込まれる状況）式競争」への総合的対策が持続的に効果を現した。このように、年初以来、マクロ政策が的確に力を発揮し、市場の活力を効果的に喚起し、経済の循環をよりスムーズにし、企業の経営業績の持続的な改善をバックアップしている。（提供/人民網日本語版・編集/KS）