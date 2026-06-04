■これまでのあらすじ

毎回同じ過ちを繰り返す夫にモヤモヤする妻だが、不仲だった両親のようになりたくなくて言いたいことを言えずにいた。そんな中、アレルギーのある娘に夫がコンビニ弁当を食べさせていた。その上、娘は風呂上がりに濡れ髪のまま。さすがに妻は注意しようとするが…？

娘にはアレルギーがあるので、食べる物には人一倍気を遣っています。それに風邪をひきやすいので、お風呂上がりはすぐに髪を乾かすようにしていました。それなのに、まったくわかっていない夫…。

つい語気を強めて注意すると、「凛も見てるしやめようぜ」とヘラヘラ笑って言われてしまいました。何を言っても覚えない夫に諦めつつあったある日、どういう風の吹き回しなのか、夫が買い物へ行ってくれると言い出しました。正直、不安しかありませんでした。買い物リストだけでなく、メッセージでも詳細を書いて送っておいたのですが…。案の定、夫は頼んだものと違うものを買って帰ってきました。私のメッセージ読んだんだよね？指摘すると夫はダメ出しされたと逆ギレ。「最初から自分で行けよな」と文句たらたら。もうどうしたらいいの…。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:胃腹ぺこ（イラスト監修：インクルーズ）(ウーマンエキサイト編集部)