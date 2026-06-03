【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年6月8日〜6月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月8日〜6月14日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月1日〜6月7日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では自分の立場を主張していきたいです』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
内心ハラハラすることが多いですが、ポーカーフェイスを頑張ります。周囲の人達にはメンタルが強い人だと思われるでしょう。仕事や公の場では自分の正しさを曲げないです。けれど冷たい態度を取るとかではなくて、他の人の目線に合わせる行動も取っていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分の立場を明確にしていきたいです。相手にどう思われていても、自分の愛情の深さは誰にも負けない事を証明しようとします。強がるより甘えることも必要でしょう。シングルの方は、小さなことで不安定になりやすい人との縁や出会いがあるようです。パートナーのいる方は、相手が時々愛されているかを不安になります。
｜時期｜
6月10日 執着する ／ 6月12日 地位を譲る
｜ラッキーアイテム｜
旅
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞