ユニクロの公式インスタグラムアカウントが、シアー素材のアイテムやUVカットアイテムなどを使用したコーディネート9種を提案しています。

【画像】どれもすてき… ユニクロ“夏のきれいめコーデ”9選

ユニクロ夏の“きれいめ服”に「かわいい！」の声

公式アカウントは、「脱・マンネリ！ユニクロ夏のきれいめ服。シアー素材のアイテムやUVカットアイテムなどを使用したこれからの季節に活躍するコーデをご紹介します！」とコメント。9種類のスタイルをピックアップしています。

1つ目は、上下を淡色でまとめた、統一感のある着こなしです。トップスに「クルーネックT」、ボトムスに男女兼用の「ナイロンキュロット」、「ウルトラストレッチエアリズムUVカットフルジップパーカ」を肩掛けでアクセントにしています。

2つ目は、ネイビーのワントーンに、ホワイト×ブラウンを足した上品なスタイル。トップスは「ミニT」、ボトムスは男女兼用の「デニムキュロット」、ホワイトのアクセントとして「UVカットクルーネックカーディガン／ウォッシャブル」を肩掛けにしています。ブラウンの小物は「クリーンベルト」と「キャンバストートバッグ」です。

3つ目は、カラーのトップスにベーシックカラーのボトムスを合わせたコーデです。インナーに「エアリズムコットンブラチューブトップ」、トップスはブルーの「シアークルーネックショートカーディガン／ウォッシャブル」。ボトムスは男女兼用の「UNIQLO：C（ユニクロ：シー）コットンキュロット」です。

他に、ブラトップに透け感のあるトップスを合わせた上品な肌見せコーデ、ライトブルー×ベージュの色合わせで品よく爽やかなコーデ、パキッとした赤に濃いめカラーのデニムを合わせたコーデ、軽やかなリネンシャツに淡色のショートパンツを合わせたリラックスと抜け感のあるコーデ、コンパクトトップス×ゆったりボトムで“今っぽい”シルエットのコーデ、ボーダーをアクセントにまとめたマリン風のコーデが並びます。

投稿には、気になるアイテムとして「ナイロンキュロット！」「2、3、4、5かわいい」「なんと！どれもいいですね」「どれもすてきですね」とのコメントが寄せられています。