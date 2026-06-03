¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿À¡×¥á¥Ã¥·¤ÎÆ¼Áü¡¢¥¤¥ó¥É¤ÇÀßÃÖ6¥«·î¸å¤ËÅ±µî
¥¤¥ó¥É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê38¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤ÎÂç·¿Æ¼Áü¤¬°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¡¢ÀßÃÖ¤«¤é¤ï¤º¤«6¥«·î¤ÇÅ±µî¤µ¤ì¤¿¡£
2Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ÎAFPÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥ÉÅìÉôÀ¾¥Ù¥ó¥¬¥ë½£¤Î¥³¥ë¥«¥¿¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥·¤ÎÆ¼Áü¤¬Á°Æü¤ËÅ±µî¤µ¤ì¤¿¡£ºî¶È°÷¤é¤Ï¥¯¥ì¡¼¥ó¤È¥í¡¼¥×¤òÆ°°÷¤·¤ÆÆ¼Áü¤òÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç±¿¤ó¤À¡£Å±µî¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¿ôÉ´¿Í¤Î»ÔÌ±¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Æ¼Áü¤òÇØ·Ê¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ê¤ÉºÇ¸å¤Î»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
À¾¥Ù¥ó¥¬¥ë½£µÄ²ñ¤Î¥·¥ã¥é¥É¥ï¥Ã¥È¡¦¥à¥²¥ë¥¸µÄ°÷¤ÏAFP¤ËÂÐ¤·¡ÖºÇ¶á¡Ê¥á¥Ã¥·¤ÎÆ¼Áü¤¬¡Ë¶¯É÷¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶ì¾ð¤¬¤¢¤ê¡Ê°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤«¤é¡ËÅ±µî¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Àè·î24Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¸ø¶¦»ö¶ÈÉô¤Îµ»½Ñ¿Ø¤¬Æ¼Áü¤òÅÀ¸¡¤·¤¿·ë²Ì¡¢¹½Â¤Åª¤Ê°ÂÁ´À¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤ËÅ±µîÌ¿Îá¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¥à¥²¥ë¥¸µÄ°÷¤Ï¿·¤¿¤ÊÀßÃÖ¾ì½ê¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÆ¼Áü¤òÀ¯ÉÜ¤ÎÁÒ¸Ë¤ËÊÝ´É¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆ¼Áü¤Ï¹â¤µ21¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¡¢ºòÇ¯12·î¤Î¥á¥Ã¥·¤Î¥¤¥ó¥ÉË¬ÌäÆüÄø¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥á¥Ã¥·¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ë»Ñ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤Î·Ý½Ñ²È¤é¤¬ÆÃ¼ìÁ¡°Ýµ»½Ñ¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿Å´À½¹½Â¤Êª¤Î·ÁÂÖ¤Ç40Æü´Ö¤«¤±¤ÆÀ½ºî¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅ±µî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤Î¤Û¤«¡¢À¯¼£Åª¤ÊÇØ·Ê¤¬ºîÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾¥Ù¥ó¥¬¥ë½£¤ÏÄ¹Ç¯¡¢ÌîÅÞ·¹¸þ¤Î¶¯¤¤ÃÏ°è¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àè·î¤Î½£µÄ²ñÁªµó¤Ç¥â¥Ç¥£¼óÁê¤¬Î¨¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¿ÍÌ±ÅÞ¡ÊBJP¡Ë¤¬½¾Íè¤Î¼¹¸¢ÀªÎÏ¤Î¥È¥ê¥Ê¥à¡¼¥ë²ñµÄ¡ÊTMC¡Ë¤òÇË¤ê¡¢½é¤á¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¥á¥Ã¥·¤ÎÆ¼Áü¤Ï¡¢2011Ç¯¤«¤éÀ¾¥Ù¥ó¥¬¥ë½£¤Î¼óÁê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥Þ¥Þ¥¿¡¦¥Ð¥Ê¥ë¥¸¡¼»á¤Î¸å±ç¤Î¤â¤È¤Ç¿ä¿Ê¤µ¤ì¤¿»ö¶È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢Áªµó¸å¤Ë¿·¤·¤¯Ç¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¿ÍÌ±ÅÞ½êÂ°¤Î¥Ë¥·¥È¡¦¥×¥é¥Þ¥Ë¥¯ÂÎ°éÁê¤Ï¥á¥Ã¥·¤ÎÆ¼Áü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸«¶ì¤·¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤À¡£¤¿¤À¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤â´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢¥¤¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï142°Ì¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤Ë¼¡¤¤¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¼ïÌÜ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡£