でも…


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真面目で責任感が強い人ほど、つい頑張りすぎてしまう…。

現在イラストレーターとして活躍するなおにゃんさんも、かつてはその一人でした。念願の会社に入社したものの、職場環境に馴染めず、うつ病と適応障害を発症。医師から休職を勧められても、「休むことの正解」がわからず、「逃げるようで恥ずかしい」と感じてしまいます。

焦りから一度は復職を強行したものの、心は限界を迎え、再び休職へ。どん底のような日々の中で、彼女は少しずつ「休職中に弱い自分を変えたい」と思うようになり、ある行動に踏み出します――。

SNSで大きな反響を呼んだ、なおにゃんさんの実体験に基づく休職体験記。「時には休むことも、逃げることも大切だよ」というメッセージが、頑張りすぎてしまう人々の心に優しく寄り添います。

※本記事はなおにゃん著の書籍『うつ逃げ 〜うつになったので全力で逃げてみた話〜』から一部抜粋・編集しました。

「休職中に自分を変えたい」「いっそのこと海外行こうかな」との気持ちが芽生え、3泊5日のベトナム行きを決めたなおにゃんさん。異国の地での一人旅を満喫していましたが…。

ベトナムといえばこれ


付いてこいってこと？


渡れた…！


あ…そうだ


帰国すべく空港へ


怒る人もいるだろうな…


またいつか…


「休職中のベトナム旅行の中で得たものはたくさんありますが、一番は内省する時間を得られたことかもしれません。遠い異国の地で、時間を忘れてゆっくり川を見ながら『逃げるってなんなんだろう？』と、自分なりに真剣に考えられました。そして、その時間こそが、何よりの宝物です」と、なおにゃんは教えてくれました。

著＝なおにゃん／『うつ逃げ 〜うつになったので全力で逃げてみた話〜』