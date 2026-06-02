マンチェスター・ユナイテッドのメイソン・マウントが大阪を訪れた

イングランド1部マンチェスター・ユナイテッドのMFメイソン・マウントが来日し、大阪を訪れた。

チェルシーに所属していた2021年にUEFAチャンピオンズリーグ、FIFAクラブワールドカップなどビッグタイトル制覇に貢献したマウント。2023年にユナイテッドへ移籍し、クリスティアーノ・ロナウドらが背負った7番を継承した。

世代別のイングランド代表としても活躍し、前回のカタール・ワールドカップ（W杯）に出場した実績を持つが、ユナイテッド移籍後は負傷の影響もあって苦しんでおり、北中米W杯のメンバーには入らなかった。

そんなマウントがこの度、来日。「サッカーショップKAMO」の公式Xが「ミズノ契約選手のメイソン・マウント選手がサッカーショップKAMO梅田店にご来店」と投稿。写真撮影やサインを行う様子が公開された。

スター選手のまさかの大阪来訪にファンからは「日本にいるの」「行っとけば良かった」「会いたかった」「エグすぎる」「前通ったのに！」「大阪羨ましい」といったコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）