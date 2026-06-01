眼の専門家・野口信吾氏が伝授…周辺視と瞬間視を鍛えるドリル

野球では、相手の投球や打球、動きに合わせて瞬時に反応する能力が求められる。素早い反応や動き出しを実現するには、素早く眼を動かす習慣付けが不可欠になる。スポーツビジョントレーナーとしてアマチュアからプロ選手までサポートする野口信吾さんは、2人1組で行う「両手ボール落としドリル」を推奨している。

このドリルでは、一点を凝視した時に周囲のぼんやりした部分を見る「周辺視」と、瞬間的に動いたものを判断する「瞬間視」を複合的に鍛えられる。打席で相手投手にボールを長く持たれた際、投手を凝視して力む子どもは多い。じらされても視線を柔らかく保ち、次のアクションを的確に起こす能力を養うことが目的だ。

やり方は2人で向かい合って立ち、1人がボールを落とす役、もう1人がキャッチする役になる。落とす人は両手にお手玉などを持って腕を伸ばし、眼の高さよりやや上に構える。捕る人はやや前傾姿勢になり、落ちてきたボールをキャッチする。

捕る人は顎を上げず、眼だけを動かして落ちてくるボールに反応してキャッチする。ポイントはお手玉を凝視するのではなく、空間全体をなんとなく“ぼんやり”見ることだという。

上方向の視野が狭い子には、より高い位置から行う。簡単に捕球できる場合は難易度を上げる方法として、落とす人の手の甲に、捕る人が手の平を乗せた状態で始める。小学校低学年の子どもなど、キャッチするのが難しい場合は風船を活用してもよい。風船に手を当てるだけでも効果があるし、風船を小さくすれば落下速度も上がる。

ボールを見る際、顎が上がらないように注意しながら1分間行いたい。走攻守全ての上達につながる「眼の強化」に遊び感覚で楽しみながら取り組み、実戦での素早い判断や動き出し向上に繋げていきたい。（First-Pitch編集部）