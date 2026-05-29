【実食レポ】肉×油×チーズ×ニンニクの最強タッグ！オリエンタルホテルズ＆リゾーツ初の「背徳のミートフェア」が罪深すぎる旨さ
「目覚めよ食欲、うまいは正義だ！」――そんな言葉を大きな声で叫びたくなる夏の爆食確定ギルティ企画「背徳のミートフェア」が、2026年5月9日から「オリエンタルホテルズ＆リゾーツ」のチェーンホテル全4施設でスタートした。「食べることを、もっと自由に。」をコンセプトに、肉・油・チーズ・ニンニクという“背徳の組み合わせ”を存分に楽しめる体験型ブッフェとなっている。今回は、「オリエンタルホテル 東京ベイ」(千葉県浦安市)の「レストラン グランサンク」にて行われたメディア向け試食会に編集部が参加。会場の様子や主役メニューたちのおいしさを徹底レポートする。
【写真】開店前にも関わらず、多くの来場者が列をなす
■オープン前から行列！老若男女が詰めかける人気ぶり
会場に到着すると、なんと開店前から入口には早くも列ができていて、注目度の高さが伝わってくる。驚くべきは、その客層の広さ。女子会グループ、カップル、家族連れなど、まさに老若男女問わず幅広い世代が集まっており、これから始まる“背徳の宴”に期待を膨らませている様子が印象的。
会場をユニークに盛り上げているのが、フェアのオリジナルキャラクター「SINFULLY(シンフリー)」の存在だ。「sinfully delicious(罪なほど旨い)」に由来するこのキャラクター、「カロリーは、幸せの単位だよ。」「遠慮はいらない。肉は逃げない。」など、我慢をそっとほどいてくれるパワーワードを連発する“誘惑の達人”。入口には楽しいフォトスポットが設置されているほか、ポップでかわいいシールも登場するなど、エンタメ要素も満載だ。
■視界いっぱいに肉、肉、肉！ギルティメニューをいざ実食
7月3日(金)まで開催中のフェア前半のテーマは「肉、バターとチーズに出会う」。ビュッフェ台には、文字どおり“肉肉しい”料理が並び、香ばしい香りが食欲を一気に刺激してくる。これには「どこから攻めようか」と迷ってしまうほど。前半戦の肉料理を紹介していこう。
和牛の旨みが溢れ出す悦楽ビーフシチュードリア
じっくり煮込まれた和牛の塊がゴロゴロ入った、なんとも贅沢なドリア。スプーンを入れると、とろける和牛の肉汁と濃厚なビーフシチュー、そしてこんがり焼けたチーズの香ばしさが押し寄せ、まさに“悦楽”のひととき。
降り積もるチーズと禁断トリュフマヨのローストビーフスライス
シェフが目の前で極薄にスライスしてくれるホテル自慢のローストビーフ。その上には、これでもかと降り積もる雪のようなチーズ、そして妖艶に香るトリュフマヨネーズが。柔らかい肉と、濃厚なマヨ＆チーズのコクが口の中で渾然一体となり、リピ確定のおいしさ！
4種の肉が暴れる破壊のマッケンチーズ
マカロニ＆濃厚チーズの定番アメリカンフードに、なんと4種類もの肉をドカンと投入した超攻撃的メニュー。フォークですくい上げるとチーズがとろ〜り。どこを食べても肉、肉、肉！圧倒的な肉肉しさと濃厚チェダーの塩気が相まって、破壊力抜群の味わい。
タルタルとチーズに溺れる罪深チキンカツ ブラウンバターの追い打ち
サクサクに揚がったジューシーなチキンカツに、濃厚なタルタルソースとチーズがたっぷり！さらに仕上げのブラウンバターの芳醇なコクが追い打ちをかけ、箸が止まらなくなる悪魔的ハイカロリーの一品！
■こってこて、なのにしつこくない！“味変”で無限においしい
どれも期待を裏切らない超こってこてな肉肉しさ！しかし、不思議とあとを引かない、計算し尽くされた味わいだ。さらに、このフェア最大の魅力が「食べることを、もっと自由に。」というコンセプト。ブッフェ台には「追いチーズ」「追いガーリックバター」「追いにんにく」といった禁断の味変アイテムの用意も。自分好みにアレンジして味の濃さをカスタマイズしたり、さわやかなスパイスを足したりできるため、ガッツリ系なのに最後のひと口まで全く食べ飽きないシステムとなっている。
■平日は時間無制限！このクオリティでこのコスパはうれしすぎる
今回体験したオリエンタルホテル 東京ベイ「レストラン グランサンク」の平日ランチ＆ディナーは、なんとうれしい時間無制限！時間を気にせず、お気に入りの肉メニューを限界までリピートできる。料金は各ホテルで異なるものの、洗練された空間でこのハイクオリティな絶品肉料理を心ゆくまで堪能できるとなれば、圧倒的な高コスパ。満足度は間違いなくお値段以上だ！
また、濃厚な肉の余韻をさっぱりリセットできる体験型デザート「罪を冷やす官能シェーブドアイス」や「甘さでリセットする悦楽フルーツポンチ」まで用意され、まさにいたれり尽くせりのフルコース。
7月4日(土)からは、後半戦となる第2弾「肉、油とにんにくに出会う」がスタート予定とのことで、こちらも今から楽しみで仕方がない！理屈抜き、本能のままに“旨い”をむさぼる最強ミートフェア。この夏、自分だけの「罪ウマミート」を完成させて、限界突破のパワーチャージをしてみては？
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
■オープン前から行列！老若男女が詰めかける人気ぶり
会場に到着すると、なんと開店前から入口には早くも列ができていて、注目度の高さが伝わってくる。驚くべきは、その客層の広さ。女子会グループ、カップル、家族連れなど、まさに老若男女問わず幅広い世代が集まっており、これから始まる“背徳の宴”に期待を膨らませている様子が印象的。
会場をユニークに盛り上げているのが、フェアのオリジナルキャラクター「SINFULLY(シンフリー)」の存在だ。「sinfully delicious(罪なほど旨い)」に由来するこのキャラクター、「カロリーは、幸せの単位だよ。」「遠慮はいらない。肉は逃げない。」など、我慢をそっとほどいてくれるパワーワードを連発する“誘惑の達人”。入口には楽しいフォトスポットが設置されているほか、ポップでかわいいシールも登場するなど、エンタメ要素も満載だ。
■視界いっぱいに肉、肉、肉！ギルティメニューをいざ実食
7月3日(金)まで開催中のフェア前半のテーマは「肉、バターとチーズに出会う」。ビュッフェ台には、文字どおり“肉肉しい”料理が並び、香ばしい香りが食欲を一気に刺激してくる。これには「どこから攻めようか」と迷ってしまうほど。前半戦の肉料理を紹介していこう。
和牛の旨みが溢れ出す悦楽ビーフシチュードリア
じっくり煮込まれた和牛の塊がゴロゴロ入った、なんとも贅沢なドリア。スプーンを入れると、とろける和牛の肉汁と濃厚なビーフシチュー、そしてこんがり焼けたチーズの香ばしさが押し寄せ、まさに“悦楽”のひととき。
降り積もるチーズと禁断トリュフマヨのローストビーフスライス
シェフが目の前で極薄にスライスしてくれるホテル自慢のローストビーフ。その上には、これでもかと降り積もる雪のようなチーズ、そして妖艶に香るトリュフマヨネーズが。柔らかい肉と、濃厚なマヨ＆チーズのコクが口の中で渾然一体となり、リピ確定のおいしさ！
4種の肉が暴れる破壊のマッケンチーズ
マカロニ＆濃厚チーズの定番アメリカンフードに、なんと4種類もの肉をドカンと投入した超攻撃的メニュー。フォークですくい上げるとチーズがとろ〜り。どこを食べても肉、肉、肉！圧倒的な肉肉しさと濃厚チェダーの塩気が相まって、破壊力抜群の味わい。
タルタルとチーズに溺れる罪深チキンカツ ブラウンバターの追い打ち
サクサクに揚がったジューシーなチキンカツに、濃厚なタルタルソースとチーズがたっぷり！さらに仕上げのブラウンバターの芳醇なコクが追い打ちをかけ、箸が止まらなくなる悪魔的ハイカロリーの一品！
■こってこて、なのにしつこくない！“味変”で無限においしい
どれも期待を裏切らない超こってこてな肉肉しさ！しかし、不思議とあとを引かない、計算し尽くされた味わいだ。さらに、このフェア最大の魅力が「食べることを、もっと自由に。」というコンセプト。ブッフェ台には「追いチーズ」「追いガーリックバター」「追いにんにく」といった禁断の味変アイテムの用意も。自分好みにアレンジして味の濃さをカスタマイズしたり、さわやかなスパイスを足したりできるため、ガッツリ系なのに最後のひと口まで全く食べ飽きないシステムとなっている。
■平日は時間無制限！このクオリティでこのコスパはうれしすぎる
今回体験したオリエンタルホテル 東京ベイ「レストラン グランサンク」の平日ランチ＆ディナーは、なんとうれしい時間無制限！時間を気にせず、お気に入りの肉メニューを限界までリピートできる。料金は各ホテルで異なるものの、洗練された空間でこのハイクオリティな絶品肉料理を心ゆくまで堪能できるとなれば、圧倒的な高コスパ。満足度は間違いなくお値段以上だ！
また、濃厚な肉の余韻をさっぱりリセットできる体験型デザート「罪を冷やす官能シェーブドアイス」や「甘さでリセットする悦楽フルーツポンチ」まで用意され、まさにいたれり尽くせりのフルコース。
7月4日(土)からは、後半戦となる第2弾「肉、油とにんにくに出会う」がスタート予定とのことで、こちらも今から楽しみで仕方がない！理屈抜き、本能のままに“旨い”をむさぼる最強ミートフェア。この夏、自分だけの「罪ウマミート」を完成させて、限界突破のパワーチャージをしてみては？
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。