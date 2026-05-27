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YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が、「老舗和菓子職人が伝統技術で生み出すかわいい動物和菓子たち ｜紅谷三宅の職人による動物和菓子作り」と題した動画を公開しました。栃木県にある和菓子店「紅谷三宅」の店主が、熟練の技で愛らしい動物の練り切りを作り上げる工程を紹介しています。



動画には、職人がヘラや竹串などの道具を巧みに使い、なめらかな練り切り生地からインコや猫などの動物を生み出していく様子が収められています。



生地作りの工程では、たっぷりの山芋をスライスして蒸し上げ、白あんと共に大きな鍋で丁寧に練り上げていく本格的な職人技が披露されています。完成した生地を様々な色に染め分け、餡を包み込んでから、一つ一つ手作業で細工を施していきます。



中盤では、店主が動物和菓子を作り始めた理由を語る場面もあります。和菓子職人という職業柄、衛生上の観点から「ペット飼えなかったんです」と明かし、コロナ禍を機に「自分の好きな動物とか見て、楽しんでもらえたらいいかなと思って」と、作品に込めた温かい思いを語りました。



指先から次々と生み出される、食べるのがもったいないほど愛らしい動物たちの姿は圧巻です。ショーケースに並んだ色とりどりの動物和菓子は、見ているだけでも心が癒やされます。プロの素晴らしい手仕事を、ぜひ動画で堪能してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・こしあん

・白あん

・山芋

・食用色素（各色）

・黒ごま（装飾用）



［作り方］

1. 山芋の皮をむいてスライスし、水洗いののち蒸し器で柔らかくなるまで蒸す。

2. 蒸し上がった山芋を裏ごししてペースト状にする。

3. 鍋に白あんと裏ごしした山芋を合わせ、熱を加えながらなめらかになるまで練り上げる。

4. 出来上がった練り切り生地を適量取り分け、用途に合わせて様々な色に着色する。

5. 色付けした生地で中心になるこしあんを包み込み、丸く形を整える。

6. 竹串や専用のヘラを使い、くちばしや羽、耳などのパーツを作りながら動物の形に仕上げる。

7. 黒ごまや色のついた少量の生地を配置して目や模様を表現すれば完成。