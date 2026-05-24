【フタバフルーツパーラー】旬のメロンを日替わりで贅沢に使用したスイーツは初夏だけのお楽しみ新宿＆川崎の2店舗限定

カフェ・カンパニーと老舗果実店「フタバフルーツ」がコラボレーションした「フタバフルーツパーラー」は、2026年5月14日から6月下旬までの期間限定で、「メロンフェア」を、新宿マルイ本館店およびアトレ川崎店で開催しています。

糖度15度超えの「イバラキング」も登場

四季折々の旬にもっとも美味しいフルーツをもっとも魅力的な形で提供することをポリシーにしているフタバフルーツパーラーでは、春から初夏の時期にかけて旬を迎えるメロンを存分に味わえる「メロンフェア」が開催中です。

今回のフェアメニューは、「初夏のメロンパフェ」と「季節のフルーツサンド メロン＆マスカルポーネ」の2種類。使用されるメロンは「その時期に一番食べ頃のメロン」が日替わりで提供されるため、日によって異なる味わいを楽しめます。

日替わりメロンのひとつは、茨城県産の「イバラキング」です。

茨城県が10年以上の歳月をかけて開発した品種で、溢れ出すような果汁と15度を超えるといわれる濃厚な糖度が最大の特徴です。

その日のメロンの品種は、公式インスタグラムや店頭のスタッフ、メニュー表のタグで確認できます。

・初夏のメロンパフェ

ジューシーなメロンに、ミルクアイスのやさしい甘さとエルダーフラワーゼリーの爽やかな香りを重ねた、初夏らしい軽やかな味わいのパフェです。

カスタードクリームとホイップした生クリームを合わせたクリームから香る爽やかなライムや、薄く焼いて細かく砕いたクレープ生地が食感のアクセントとなり、食べ進めるごとに表情が変化していきます。

価格は単品が1870円、ドリンク付きが2140円です。

・季節のフルーツサンド メロン＆マスカルポーネ

やさしい甘さのメロンに、コクのあるマスカルポーネクリームとなめらかなカスタードを重ねることで、果実の瑞々しさを引き立てました。

頬張った瞬間に広がるメロンの芳醇な香りと、とろけるようなクリームの一体感が、まさに至福の体験。軽やかな口当たりのパンで包み込んだ、初夏にぴったりの爽やかな味わいです。

価格は単品が1430円、ドリンク付きが1705円です。

販売終了時期は仕入れ状況により変動する場合があります。

「メロンフェア」開催店舗は以下の2店舗です。

●フタバフルーツパーラー 新宿マルイ本館店

東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館5階

営業時間は11時から20時まで。

●フタバフルーツパーラー アトレ川崎店

神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎4F

営業時間は10時から21時まで。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部