「コア視聴率0.9％」と大惨敗…元NHKアナが民放で苦戦するワケ。和久田・有働アナに見る「安住紳一郎」との決定的な差
『追跡取材 news LOG』（日本テレビ系）が不調です。NHKからフリーアナウンサーに転身した和久田麻由子アナウンサーをメインキャスターに起用したものの、コア視聴率（13〜49歳の個人視聴率）は0.9%とまさかの大惨敗。ネット上でも、「つまらない」とか「和久田アナの魅力はNHKだからこそだったのでは」という厳しい意見が見受けられます。
◆大惨敗のワケ
筆者も何度か放送をチェックしたところ、その理由がはっきりと分かりました。和久田アナのトークに、どうしても物足りなさを感じてしまうのです。
たとえば、栃木の強盗殺人事件についての「私たちの常識では量りかねる行動にでている」とのコメント。これはわざわざ時間を取ってまで言う必要のないことです。視聴者もとっくにその前提でニュースを観ているからです。
しかし、和久田アナの言葉は、どれもごく当然の常識しかなぞってこないのです。それは100%に近い正答率だけれども、視聴者からしたら何の発見もサプライズもありません。優等生で完全無欠であるがゆえに、つまらなさの密度が濃くなってしまっているのです。
◆安住アナとの「決定的な差」
その差は、同時間帯の『情報7daysニュースキャスター』（TBS系）の安住紳一郎アナウンサーと比べると一目瞭然です。
安住アナは、シリアスな話題でも文脈を補足したり、そこから考えが広がるメッセージを言外に込めたりしつつ、ハメを外せる気楽なトピックでは、三谷幸喜氏との手練れたトークを展開します。
寄り道をしながらも、ユニークな空気感を醸しているわけですね。この脱線するユーモアこそ、和久田アナに欠けている要素なのです。
◆有働アナ、武田アナにも共通する点
しかしながら、それは和久田アナに限った話ではありません。この数年で、NHKから鳴り物入りでフリーに転身した有働由美子アナウンサーや武田真一アナウンサーなどにも共通している点だと思われます。
たとえば、打ち切りになった『with MUSIC』（日本テレビ系）での有働アナウンサーは、ミュージシャンとのトークでも個性を発揮できずにいました。音楽的な背景を深掘りするわけでもなければ、プライベートに踏み込んで本音トークを繰り広げるわけでもない。どっちつかずで焦点が定まらないまま、なんとなくゆるふわな雰囲気が漂うだけの、掴みどころのない番組になってしまいました。
いま『有働Times』（テレビ朝日系）で、かつてのNHKでのニュースのようなスタイルに戻り好調なのは、ある意味皮肉だと言えるかもしれません。
『DayDay.』（日本テレビ系）での武田真一アナウンサーも、好人物であることは十分に伝わってくるけれども、いまだに出演者と有機的に絡んで言葉で笑わせる場面に遭遇したことがありません。角は立たないし、無難といえば無難だけれども、喜怒哀楽がてんこ盛りだった加藤浩次の『スッキリ』と比べると、だいぶスケールダウンした印象は否めません。
◆NHK出身アナウンサーに求めるもの
もちろん、これだけで「NHKのアナウンサーが民放では通用しない」と結論づけるのは早計というものでしょう。ただし、事前の期待値の高さに比べると、いずれも肩透かしを食らったような感覚なのは否めないところでもあります。
やはり、NHK出身のアナウンサーには、重厚さと軽妙さをあわせもった存在でいてほしいのです。それぐらいの期待感を、まだまだNHK（出身者）には持っていたい。それはわがままなのでしょうか？
＜文／石黒隆之＞
【石黒隆之】
音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。いつかストリートピアノで「お富さん」(春日八郎)を弾きたい。Twitter: @TakayukiIshigu4
◆大惨敗のワケ
筆者も何度か放送をチェックしたところ、その理由がはっきりと分かりました。和久田アナのトークに、どうしても物足りなさを感じてしまうのです。
しかし、和久田アナの言葉は、どれもごく当然の常識しかなぞってこないのです。それは100%に近い正答率だけれども、視聴者からしたら何の発見もサプライズもありません。優等生で完全無欠であるがゆえに、つまらなさの密度が濃くなってしまっているのです。
◆安住アナとの「決定的な差」
その差は、同時間帯の『情報7daysニュースキャスター』（TBS系）の安住紳一郎アナウンサーと比べると一目瞭然です。
安住アナは、シリアスな話題でも文脈を補足したり、そこから考えが広がるメッセージを言外に込めたりしつつ、ハメを外せる気楽なトピックでは、三谷幸喜氏との手練れたトークを展開します。
寄り道をしながらも、ユニークな空気感を醸しているわけですね。この脱線するユーモアこそ、和久田アナに欠けている要素なのです。
◆有働アナ、武田アナにも共通する点
しかしながら、それは和久田アナに限った話ではありません。この数年で、NHKから鳴り物入りでフリーに転身した有働由美子アナウンサーや武田真一アナウンサーなどにも共通している点だと思われます。
たとえば、打ち切りになった『with MUSIC』（日本テレビ系）での有働アナウンサーは、ミュージシャンとのトークでも個性を発揮できずにいました。音楽的な背景を深掘りするわけでもなければ、プライベートに踏み込んで本音トークを繰り広げるわけでもない。どっちつかずで焦点が定まらないまま、なんとなくゆるふわな雰囲気が漂うだけの、掴みどころのない番組になってしまいました。
いま『有働Times』（テレビ朝日系）で、かつてのNHKでのニュースのようなスタイルに戻り好調なのは、ある意味皮肉だと言えるかもしれません。
『DayDay.』（日本テレビ系）での武田真一アナウンサーも、好人物であることは十分に伝わってくるけれども、いまだに出演者と有機的に絡んで言葉で笑わせる場面に遭遇したことがありません。角は立たないし、無難といえば無難だけれども、喜怒哀楽がてんこ盛りだった加藤浩次の『スッキリ』と比べると、だいぶスケールダウンした印象は否めません。
◆NHK出身アナウンサーに求めるもの
もちろん、これだけで「NHKのアナウンサーが民放では通用しない」と結論づけるのは早計というものでしょう。ただし、事前の期待値の高さに比べると、いずれも肩透かしを食らったような感覚なのは否めないところでもあります。
やはり、NHK出身のアナウンサーには、重厚さと軽妙さをあわせもった存在でいてほしいのです。それぐらいの期待感を、まだまだNHK（出身者）には持っていたい。それはわがままなのでしょうか？
＜文／石黒隆之＞
【石黒隆之】
音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。いつかストリートピアノで「お富さん」(春日八郎)を弾きたい。Twitter: @TakayukiIshigu4