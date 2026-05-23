【衝撃体験】友だち同士の“マウント合戦”に板挟み…平和な女子会を一変させた【まさかの出来事】とは！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！久しぶりに高校時代の友だちと再会し、楽しい時間を過ごすはずだった女子会。しかし、ささいな会話をきっかけに友だち同士のマウント合戦が始まり、思わぬトラブルへと発展してしまいます。

高校時代の友だちと久しぶりに集まり、カフェで女子会を開いたときのことです。当時はとても仲がよく、久々の再会を楽しみにしていた私。最初は昔話に花が咲き、和やかな空気が流れていました。

しかし、ひとりの友だちが持ってきた可愛らしいブランドバッグに話題が移った途端、空気が一変します。もうひとりの友だちが「私も最近、もっといいバッグを買ったんだよね」と対抗心を燃やしはじめたのです。

そこからは、笑顔の裏でチクリと嫌味を言いあうような雰囲気に……。私はただ黙って見守ることしかできず、楽しいはずの時間が一気に息苦しいものへと変わっていきました。