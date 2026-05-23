【衝撃体験】友だち同士の“マウント合戦”に板挟み…平和な女子会を一変させた【まさかの出来事】とは！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！久しぶりに高校時代の友だちと再会し、楽しい時間を過ごすはずだった女子会。しかし、ささいな会話をきっかけに友だち同士のマウント合戦が始まり、思わぬトラブルへと発展してしまいます。
和やかだった久々の女子会が一変
高校時代の友だちと久しぶりに集まり、カフェで女子会を開いたときのことです。当時はとても仲がよく、久々の再会を楽しみにしていた私。最初は昔話に花が咲き、和やかな空気が流れていました。
しかし、ひとりの友だちが持ってきた可愛らしいブランドバッグに話題が移った途端、空気が一変します。もうひとりの友だちが「私も最近、もっといいバッグを買ったんだよね」と対抗心を燃やしはじめたのです。
そこからは、笑顔の裏でチクリと嫌味を言いあうような雰囲気に……。私はただ黙って見守ることしかできず、楽しいはずの時間が一気に息苦しいものへと変わっていきました。
終わることのないマウント合戦勃発
バッグの話題から始まった2人の競いあいは、次第に休日の過ごし方や恋愛事情にまでエスカレートしていきました。
「彼氏がこんな素敵なレストランに連れて行ってくれた」「仕事で重要な役職を任されていて、すごく頼られている」
そんな自慢話が飛び交い、会話はどんどんヒートアップ。
私は完全に蚊帳の外。どちらの味方にもなれないまま、不自然な愛想笑いを浮かべ、無難な相槌を打つことしかできませんでした。
そしてこのあと、主人公に悲劇が襲いかかります…。
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部