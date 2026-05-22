5月21日から「ポテトM半額クーポン」配布中！ウェンディーズとファーストキッチンの公式アプリがリニューアル。

ウェンディーズ・ファーストキッチンとファーストキッチンは、2026年5月21日に公式アプリをリニューアルしました。ダウンロード特典として「ポテトM半額クーポン」をプレゼントしています。

ポイントに応じて豪華ランク特典を用意

公式アプリのリニューアルに伴うダウンロード特典として、アプリ会員全員に「フレーバーポテトM半額クーポン」をプレゼント。アプリのダウンロード特典は1人1回までです。

リニューアルされたアプリでは、会員限定クーポンの配信、モバイルオーダーなど従来からの基本機能に加え、新機能として「First Wendy's Passport」を実装。会計金額に応じてステージポイント（sp）が貯まり、貯まったポイントに応じて無料クーポンやスペシャルクーポンなどのランク特典が受けられます。

ランク特典は利用金額の蓄積に応じて豪華になるため、利用するほどお得になります。

■ランク別特典一覧（WFK＝ウェンディーズ・ファーストキッチン、FK＝ファーストキッチン）

・【ランク0】ポテト・ガーデン 利用金額0円〜（0sp＝ステージポイント）

主な特典：フレーバーポテトM半額（1回）

・【ランク1】ピーチ・ヴィレッジ 利用金額2000円〜（200sp）

主な特典：フレーバーポテトL半額（1回）

・【ランク2】シラタマ・タウン 利用金額5000円〜（500sp）

主な特典：【WFK】ウェンディーズバーガーUSAまたは【FK】FKスマッシュベーコンエッグバーガー（1回）

・【ランク3】クリームソーダ・シティ 利用金額1万円〜（1000sp）

主な特典：ドリンク150円・フレーバーポテトM半額（各2回）

・【ランク4】じゃがバタ・ステート 利用金額2万5000円〜（2500sp）

主な特典：【WFK】ウェンディーズバーガーUSAまたは【FK】FKスマッシュベーコンエッグバーガー（1回）、ドリンク150円・フレーバーポテトM半額（各2回）

なお、特典はランク10まで用意していて、ランクアップするごとに特典がさらに豪華になるとのことです。

100円ごとに10spが付与されます。100円以上の1会計が対象で、端数は切り捨て。クーポンの利用時は値引き後の支払い額に対して付与されます。レシートの合算や、会計完了後のsp付与は不可。

spの有効期限は最終利用日から6か月です。クーポン内容は予告なく変更またはサービス終了となる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部