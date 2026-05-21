「ボリューム満点でコスパ抜群!!」“話題のスーパー”で発見。399円の天丼＆そばセット、メガ盛りチキンカツ重などおすすめ弁当4選
忙しい日のごはん作りは、できればラクしたいもの。そんなときに頼りになるのが、スーパー「TOP」の総菜＆弁当コーナーです。今回はガッツリ系からさっぱり系まで、家族みんなで楽しめそうな4品を実食してみました。
マミーマート系列のスーパー「TOP」は、特にお弁当のラインナップが豊富で、価格は500円前後の商品が中心。ボリューム満点で満足感の高いお弁当を、物価高の今でも手に取りやすい価格で購入できるのがうれしいポイントです。
◆チキンカツのタルタルソース重 637円（税込）
見た目のインパクトが抜群のメガ盛りシリーズ「国産チキンカツのタルタルソース重」は、巨大なチキンカツの上にたっぷりのタルタルソースがかかっています。今回は子どもとシェアするためメガ盛りサイズを選びましたが、ひと回り小さなサイズも用意されています。
衣はサクッと感が残り、肉はジューシー。タルタルはコクがありつつくどすぎず、甘辛いソースとの相性も抜群です。とにかくボリュームがすごいので、ガッツリ食べたい日におすすめの一品です。
◆香ばしコーンのガーリックライス 539円（税込）
蓋をあけた瞬間、ガーリックの香りがフワッと広がる食欲全開系のお弁当です。たっぷり入ったコーンの甘みと、牛肉の旨みが相性抜群！ ただし、想像以上にガーリックがガツンと香るので、食べるタイミングには要注意です。
電子レンジで温めると香りがさらに際立ち、“洋食屋さん風”の満足感がアップ。ご飯にもしっかり味が付いており、全体的に濃いめの味付けでこちらもガッツリ系です。
◆自家製甘辛醤油だれの焼き鳥丼（もも・皮） 431円（税込）
甘辛いタレがしっかり絡んだももと皮の焼き鳥は、まさに“ご飯がすすむ味”。刻みネギがアクセントになり、後味は意外とさっぱりしています。
ひと口食べると、甘辛いタレの香ばしさがジュワッと広がる焼き鳥丼。タレは濃すぎずご飯とのバランスが絶妙！ 下のご飯にもしっかり味が染み込んでいて、最後まで箸が止まらない美味しさでした。
◆信州そばと白海老と桜海老の摘み揚げ天丼 431円（税込）
そばとミニ天丼がセットになった、満足感の高い一品。そばは暑い日でも食べやすく、ミニ丼は白海老と桜海老の食感が楽しい！ 一つのお弁当で2種類の味が楽しめるのはうれしいポイント。
トレイが分けられないため天丼だけを温めることはできませんが、衣にタレが染みて柔らかく、海老の食感がしっかりアクセントになって冷めたままでもおいしくいただけます。「今日はガッツリ系はきついかも」という日に、さっぱりしたそばと、満足感をプラスしてくれる天丼の組み合わせはおすすめです。
◆和洋中気分に合わせて選べる！
TOPのお弁当は、とにかくボリューム満点でコスパ抜群！ お総菜売り場には和洋中さまざまなお弁当が並んでいるため、その日の気分や家族それぞれの好みに合わせて選べるのも魅力です。
ガッツリ食べたい日には“メガ盛り”系、さっぱり食べたい日にはそばセットなど選択肢が豊富で、「今日はご飯づくりを休みたい」という日の強い味方になってくれます。500円前後とは思えない満足感なので、TOPに立ち寄った際は、ぜひお弁当コーナーをチェックしてみてくださいね。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
マミーマート系列のスーパー「TOP」は、特にお弁当のラインナップが豊富で、価格は500円前後の商品が中心。ボリューム満点で満足感の高いお弁当を、物価高の今でも手に取りやすい価格で購入できるのがうれしいポイントです。
見た目のインパクトが抜群のメガ盛りシリーズ「国産チキンカツのタルタルソース重」は、巨大なチキンカツの上にたっぷりのタルタルソースがかかっています。今回は子どもとシェアするためメガ盛りサイズを選びましたが、ひと回り小さなサイズも用意されています。
衣はサクッと感が残り、肉はジューシー。タルタルはコクがありつつくどすぎず、甘辛いソースとの相性も抜群です。とにかくボリュームがすごいので、ガッツリ食べたい日におすすめの一品です。
◆香ばしコーンのガーリックライス 539円（税込）
蓋をあけた瞬間、ガーリックの香りがフワッと広がる食欲全開系のお弁当です。たっぷり入ったコーンの甘みと、牛肉の旨みが相性抜群！ ただし、想像以上にガーリックがガツンと香るので、食べるタイミングには要注意です。
電子レンジで温めると香りがさらに際立ち、“洋食屋さん風”の満足感がアップ。ご飯にもしっかり味が付いており、全体的に濃いめの味付けでこちらもガッツリ系です。
◆自家製甘辛醤油だれの焼き鳥丼（もも・皮） 431円（税込）
甘辛いタレがしっかり絡んだももと皮の焼き鳥は、まさに“ご飯がすすむ味”。刻みネギがアクセントになり、後味は意外とさっぱりしています。
ひと口食べると、甘辛いタレの香ばしさがジュワッと広がる焼き鳥丼。タレは濃すぎずご飯とのバランスが絶妙！ 下のご飯にもしっかり味が染み込んでいて、最後まで箸が止まらない美味しさでした。
◆信州そばと白海老と桜海老の摘み揚げ天丼 431円（税込）
そばとミニ天丼がセットになった、満足感の高い一品。そばは暑い日でも食べやすく、ミニ丼は白海老と桜海老の食感が楽しい！ 一つのお弁当で2種類の味が楽しめるのはうれしいポイント。
トレイが分けられないため天丼だけを温めることはできませんが、衣にタレが染みて柔らかく、海老の食感がしっかりアクセントになって冷めたままでもおいしくいただけます。「今日はガッツリ系はきついかも」という日に、さっぱりしたそばと、満足感をプラスしてくれる天丼の組み合わせはおすすめです。
◆和洋中気分に合わせて選べる！
TOPのお弁当は、とにかくボリューム満点でコスパ抜群！ お総菜売り場には和洋中さまざまなお弁当が並んでいるため、その日の気分や家族それぞれの好みに合わせて選べるのも魅力です。
ガッツリ食べたい日には“メガ盛り”系、さっぱり食べたい日にはそばセットなど選択肢が豊富で、「今日はご飯づくりを休みたい」という日の強い味方になってくれます。500円前後とは思えない満足感なので、TOPに立ち寄った際は、ぜひお弁当コーナーをチェックしてみてくださいね。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama