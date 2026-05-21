【紀ノ国屋】おしゃかわなクリアバッグ付き。6種のフルーツゼリーの詰め合わせセットはプチギフトにもおすすめ《5月20日発売》

紀ノ国屋は、2026年5月20日から「紀ノ国屋 フルーツゼリーセット（クリアバッグ付き）」の販売を開始しました（一部店舗を除く）。

ゼリーを楽しんだあとは、日常使いできるバッグに

クリアバッグは透け感のある涼しげなデザインで、底マチを広く取っていて安定感と収納力を兼ね備えています。ゼリーを楽しんだら、温泉やサウナ、プールなどのレジャーから日常使いまでこなせるバッグとして活躍してくれそうです。

サイズ（約）は縦17.5cm、横21.5cm、マチ9.5cm。

■彩り豊かな6種のフルーツゼリー

国産果実のおいしさを楽しめる、彩りも豊かなラインアップです。さっぱりとした味わいで口あたりも軽く、暑い日のデザートにもよく合います。それぞれの果実の風味や食感の違いも楽しめます。

・国産りんご

りんごならではのシャキッとした食感です。

・国産もも

国産桃の果汁に寒天を加え、桃のようななめらかな食感に仕上げています。

・静岡県産マスクメロン

静岡県産メロンの果汁を使い、芳醇な香りとやさしい甘みを楽しめます。

・藤野産ゆず

神奈川県藤野産の柚子果汁による、さわやかな酸味と香りを堪能できます。

・山梨県産シャインマスカット

山梨県産シャインマスカットの果汁を使った上品な甘さです。

・岡山県産ぶどう

岡山県産ぶどうの果汁のコクと甘み、豊かな風味が特長です。

「紀ノ国屋 フルーツゼリーセット（クリアバッグ付き）」の価格は2530円。

調進所 紀ノ國屋京町家では販売しません。物流状況や天候などにより店舗での販売が遅れる場合があります。数量限定のため、在庫がなくなり次第、販売を終了します。

気軽な手土産や季節のギフトにもぴったりですよ。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部