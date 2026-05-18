ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年5月18日（月）〜5月24日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。

（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）



■水瓶座（みずがめ座）

カード：ソードのクイーン（逆位置）

言葉が鋭くなりすぎる週。正論で相手を追い込む癖に要注意。SNSやメールの文面、会議での一言が誤解を招く。送信前にひと呼吸置くこと。冷静さと冷酷さは別物。論理に感情の通訳を添えることで信頼が守られる。

■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）

池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。

Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/

YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4