12星座×タロット占い「獅子座（しし座）」2026年5月18日（月）〜5月24日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年5月18日（月）〜5月24日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「獅子座（しし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■獅子座（しし座）
カード：ワンドのエース（正位置）
新しい火種が手に入る週。やりたい企画、温めていた挑戦に即着手しよう。先延ばしは熱を冷ます最大の敵。人前に出る、声を上げる、名乗りを上げる行動が突破口になる。仕事運は上昇。今週中に必ず一歩目を踏み出そう。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■獅子座（しし座）
カード：ワンドのエース（正位置）
新しい火種が手に入る週。やりたい企画、温めていた挑戦に即着手しよう。先延ばしは熱を冷ます最大の敵。人前に出る、声を上げる、名乗りを上げる行動が突破口になる。仕事運は上昇。今週中に必ず一歩目を踏み出そう。
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
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