巨人・松本剛起用は「阿部慎之助監督の贔屓」ではない！？「200打席保証＆二軍拒否権契約説」が浮上

FA選手の“特権”

昨オフに鳴り物入りで日本ハムから巨人にFA移籍した松本剛外野手（32）のバットが湿りっぱなしだ。

３・４月は打率.221、２打点と振るわず５月になってもレギュラー格からは程遠い低空飛行を続けている。’22年には首位打者とベストナインのタイトルを獲得した松本だが……。

「新陳代謝が激しい日本ハムではすでにベテラン扱いで、昨シーズンの出場は66試合止まりになっていた。埼玉出身で家族は東京都内に居住していた関係もあり、FA権を獲得した暁には在京球団志向があるとの情報が流れていた。本人は移籍を『悩んだ』といいますが、子供の頃から通っていた東京ドームの巨人軍のユニフォームを着られる、またとないチャンスに飛びついた格好。日本ハムにもし残っていれば、大幅減俸を食らうのは間違いなかった」（日本ハムOB）

晴れて球界の盟主の仲間入りを果たしたが、その分、結果が求められる。

「開幕戦から２番・中堅でスタメン起用されたが開幕８試合目の４月４日、DeＮA戦（東京ドーム）で早くもベンチスタート。それでも４月14日の阪神戦（甲子園）では９回に値千金の勝ち越し打を放ち、ヒーローインタビューでは涙目になりながら『やっとジャイアンツの一員になれたと思う』と語りましたが、その後も調子は上がってきていません」（同前）

今シーズンの巨人は阿部慎之助監督（47）が若手選手を積極的に起用しており、ベテラン・丸佳浩（37）は４月20日に２軍再調整を命じられている（現在は１軍に復帰）。一方で、同じFA戦士の松本は開幕から１軍に残ったままだ。違和感を覚える関係者も少なくない。

「チーム内ではフロント主導で獲得したFA選手の“特権”を指摘する声がある。有力視されているのは、契約の“特別条項”です。たとえば、『１軍で最低200打席に到達するまでは、本人の同意がない限りケガ以外で２軍に降格できない』といったもの。これが契約に盛り込まれている可能性が高い」（巨人OB）

ファンからは「阿部監督の贔屓起用だ」との声も上がっているが、実情は単純ではないようで……。

「昨シーズン中より、阿部監督がフロントに主張していたのは野手ではなく投手の補強。ところが有原航平（33）に逃げられ、前田健太（38）を逃したうえ、希望していない外野手を半ば勝手に獲得された。

それでも打ってくれたら文句はないが、打率も長打力も低いこの状況ではどうしようもない。阿部監督も本心では佐々木俊輔（26）を優先起用しつつ、２軍から若手を昇格させて競争させたいようなのですが……。期待値が高かった分、首脳陣も『今のマツゴーじゃ使えない』と落胆しています」（同前）

契約に守られている可能性が高いとはいえ、松本に残された猶予は思っている以上に短い。