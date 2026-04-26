【ブルーシール】沖縄に行ったらこれ食べて！沖縄っぽさ爆発の「鉄板フレーバー」3選

沖縄で人気のアイスクリームチェーン「ブルーシール」。定番フレーバーも魅力的ですが、せっかくなら沖縄らしさを感じられる味を選びたいですよね。

今回は、南国感たっぷり＆沖縄ならではの素材を楽しめる、おすすめフレーバー3選を紹介します。沖縄土産の定番を再現した味や、南国らしい爽やかな風味など、どれも魅力たっぷりですよ。

濃厚なのにさっぱりしてて止まらない！

●塩ちんすこう

沖縄土産の代表格「ちんすこう」をそのままアイスにした、王道の沖縄フレーバー。バニラアイスの中に塩ちんすこうが混ざっていて、サクサク食感とほんのり塩気が楽しめます。

「強めに愛してるから旅行中に1日5回食べたりする」「甘じょっぱくて無限にいける」とSNSにコメントが。北谷の塩を使っているため、甘いだけでなく後味はすっきり。バニラ＆クッキー系が好きな人なら、一度食べるとハマってしまうはずです。

●シークヮーサーシャーベット

沖縄県産シークヮーサーの爽やかな酸味をそのまま閉じ込めたシャーベット系フレーバー。ひと口食べると、シークヮーサーならではのキュッとした酸っぱさとほのかな苦み、すっきりした甘さが広がります。

SNSには「果汁たっぷりなのすごく感じる」「ビーチで食べたいナンバーワンアイス」とコメントが。暑い日にぴったりで、食後のデザートにもおすすめで、重たさがないので濃厚系アイスが苦手な人でも食べやすい味です。

●島パインココナッツ

沖縄県産パイン果汁を使ったパインアイスと、ココナッツアイスを組み合わせたトロピカルなフレーバー。パインのジューシーな甘酸っぱさに、ココナッツのまろやかさが重なり、これぞ南国リゾートな気分になれます。

「ココナッツ強めでほんっとうに美味しかった！」「地元にあったら毎日食べたい」とSNSでも評判。暑い季節に食べたくなる、沖縄らしさ満点のひと品です。

どれも沖縄ならではの味わいが楽しめるフレーバー。お土産店でも販売されていますが、店頭でしか味わえないフレーバーもあるので、沖縄を訪れたらぜひ味わってみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部